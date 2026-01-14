Otobüse kartopu atan çocukları sopayla kovaladı!

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir özel halk otobüsü şoförü, araca kartopu atan çocukları sopayla kovaladı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana gelen olayda, kar topu oynayan bir grup çocuk, yoldan geçen özel halk otobüslerine de kartopu attı.

otobus-soforu-kar-topu-atan-cocuklari-so-1115253-331080.jpg

ÇOCUKLARI SOPAYLA KOVALADI!

Çocukların attığı kartopları, otobüslerden birinin camına isabet etti.

Bunun üzerine otobüsün şoförü araçtan indi ve elindeki sopayla çocukları kovaladı.

otobus-soforu-kar-topu-atan-cocuklari-so-1115250-331080.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ!

Şoförün çocukları sopayla kovaladığı o anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yeni yılda kar yurdu etkisi altına aldı: Onlarca ilde eğitime ara verildiYeni yılda kar yurdu etkisi altına aldı: Onlarca ilde eğitime ara verildi

Söz konusu görüntülerde, kar toplarının isabet ettiği bazı otobüslerin şoförlerinin ise beklediği ve hareket etmediği fark edildi.

Kaynak:DHA

