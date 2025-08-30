Oto tamircide tartışma kavgaya döndü, silahlar patladı!

Oto tamircide tartışma kavgaya döndü, silahlar patladı!
Yayınlanma:
Kayseri’de bir oto tamircide çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü; bir kişi yaralandı, şüpheli kaçtı.

Kayseri'de bir oto tamircisinde çıkan kavgada T.T. (53), silahla tartıştığı M.E.Ş.'yi (24) yaraladı. Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6129'uncu Sokak'ta meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, SİLAHLAR PATLADI

Bir oto tamircide müşteri olarak bulunan T.T. ile başka bir iş yerinde çalışan ve dükkanın önünden geçen M.E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası T.T., silahla M.E.Ş.'yi yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.E.Ş. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan T.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Cumartesi Anneleri 1066'ncı haftada!
Cumartesi Anneleri 1066'ncı haftada!
Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler
Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler
Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı
Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı