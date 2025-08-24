Osmaniyeli vatandaşın sözleri yürek burktu: Dökülenleri topluyorum

Osmaniye'de semt pazarına akşam saatlerinde gelen vatandaşların sözlerin yürekleri burktu. Hayat pahalılığından dert yanan vatandaşlardan biri, "Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri" dedi.

Türkiye'de son yıllarda en önemli sorunlardan biri haline gelen hayat pahalılığı vatandaşlarına zor günler yaşatmaya devam ediyor.

Birçok yurttaş barınma, yiyecek gibi en temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanıyor.

VATANDAŞ PAZARA AKŞAM GİDİYOR

Özellikle gıda fiyatlarındaki durdurulamaz artış vatandaşı çareler aramak zorunda bırakıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar semt pazarlarına pazarın en ucuz olduğu zaman, yani akşam saatlerinde gidiyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de meyve ve sebzenin en uyguna satıldığı zaman pazara çıkan vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı.

"AKŞAM UCUZLUYOR DİYE GELİYORUM"

Bir emekli vatandaş "Pazara akşamüstü ucuzluyor diye geliyorum, domates 40 liraydı 20 liraya düşmüş. Hep akşam pazarına gelirim" şeklinde konuştu.

"BİRİNCİ KALİTEYİ ZENGİNLER YİYOR"

Başka bir vatandaş "Pazara geldim. Akşamüstü neden geliyorum? Üçüncü sınıf, ikinci sınıf meyve sebze alıyorum. Birinci sınıfı zenginler alıyor. Birinci kaliteyi zenginler alıp yiyor, garibanlar da ikinci sınıf yer. Şeftali aldım iki kilogram 100 lira, 50 liradan. Sabahleyin 100 liraydı geldim şimdi 50 lira ikinci sınıfı, biraz çürük olduğu için" ifadelerini kullandı.

"PARAM İLE ALAMIYORUM, DÖKÜLENLERİ TOPLUYORUM"

Bir başka vatandaş "Akşam pazarı olduğu için uygun, akşamı bekliyoruz. Bütçemiz de dar o yüzden dolayı. Gelirimiz yok bizim benim 65'lik aylığım var onunla geçinmeye çalışıyorum. Millet toplama aşamasında, tabii ki uygununu alacak. Ben nasıl söyleyeyim ki belki yanlış anlaşılır ben topluyorum, param ile alamıyorum dökülenleri. Sağ olsun tanıdıklar oluyor onlardan falan alıp yiyorum yoksa yemiyorum" diye konuştu.

"GEÇİNMEKTE ZORLANIYORUZ"

Bir başka vatandaş ise "Fiyatlar uygun olduğu için genellikle akşamüstü geliyoruz. Tarım işçisiyim, tarlaya gidiyorum. Maaş yetmiyor eşim asgari ücretle çalışıyor. İki tane çocuğumuz var öğrenci. Geçinmekte zorlanıyoruz onun için akşamüstü geliyoruz, yarı fiyatına düşüyor" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

