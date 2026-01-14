Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Osmaniye'de Toprakkale kara yolunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

KAZA SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.