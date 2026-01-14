Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı

Osmaniye'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı
Yayınlanma:
Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştı. Kaza sonucu 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de Toprakkale kara yolunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

Eski AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybettiEski AKP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti

osmaniye-kaza.jpg

KAZA SONUCU 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı

Yaralılar, hastanelerde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
79 yıl hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Korkunç kazada yürek yakan detay!
Korkunç kazada yürek yakan detay!