Osmangazi’de Sırameşeler Mahallesi’ne 'Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu' kuruldu

Osmangazi Belediyesi, deprem ve diğer afetlere hazırlık kapsamında örnek projelerinden Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun ikincisini Sırameşeler Mahallesi’ne kazandırdı. Samanlı Dinlenme ve Çocuk Parkı’na kurulan istasyon, olası bir deprem veya afet anında vatandaşların ilk saatlerde ihtiyaç duyabileceği hayati ekipmanlarla donatıldı.

Sırameşeler Spor Tesisi yanındaki istasyonu Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ve Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürü Olcay Önol birlikte inceledi. Başkan Aydın, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun ikincisini Sırameşeler Mahallesi’ne kurduk. Sırayla tüm mahallelerimize bu konteynerleri yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bulunduğumuz alan aynı zamanda ilçemizdeki 439 acil toplanma noktasından biri” dedi.

Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ise istasyonun mahalleye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İstasyonun içindeki malzemeleri acil bir durumda mahalle afet gönüllülerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürü Olcay Önol, istasyonun teknik özelliklerini paylaşarak, “Sırameşeler’e 15 metrekarelik bir konteyner yerleştirdik. İçinde hilti, jeneratör, çadır, battaniye, engelli bireyler için özel ihtiyaç malzemeleri ve tekerlekli sandalye gibi çok sayıda ekipman bulunuyor. Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten, duş ve tuvalet imkanı sunan bu konteyner, kapasite olarak en gelişmiş örneklerden biri” dedi.

Başkan Aydın, ayrıca mahalledeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı’nda da incelemelerde bulundu ve “17 Ağustos’u geçtiğimiz günlerde andık. Deprem gerçeğini unutmadan hazırlıklarımızı sürdürmek zorundayız. Umuyoruz ki bir afeti yaşamadan bu çalışmaları tamamlayarak olası bir afete hazır şekilde karşılarız” diye konuştu.