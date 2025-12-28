Oraya kış uğramadı: İstanbul’dan gelip denize girdiler!

Yayınlanma:
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, Mersin'de yazdan kalma günler yaşandı. İstanbul’dan gelen tatilciler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ölçüldü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, aralık ayının sonunda tatilcileri ağırlamaya devam etti. Sahil şeridinde yer alan dünyaca ünlü turizm merkezlerinde vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

"MERSİN’DE YAZ BİTMİYOR"

İstanbul’dan gelen Fatma Ata, "Normalde İstanbul’da yaşıyoruz ama Mersin’den kopamıyoruz. Mersin’de yaz bitmiyor. Kızkalesi’ni çok seviyoruz. Denizi, kumsalı harika" dedi.

Adana’dan gelen Efe Düzdal da güzel havanın tadını denize girerek çıkarttıklarını söyledi.

"YILIN 300 GÜNÜ İNSANLAR RAHATLIKLA DENİZE GİREBİLİYOR"

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise şöyle konuştu:

"Aralık ayının sonlarına geldik 2026’ya giriyoruz. Türkiye’nin birçok şehrinde kar varken misafirlerimiz Kızkalesi’nde denize giriyor. Bu Mersin’de yaşamanın ayrıcalıklarından bir tanesi. Yılın 300 günü insanlar rahatlıkla denize girebiliyor. Bölgemizdeki herkesi Kızkalesi’ne bekliyoruz."

