"Onkoloji ile değil kenevirle iyileştim" diyen sahte profesör diploma sorusuna çok kızdı

"Onkoloji ile değil kenevirle iyileştim" diyen sahte profesör diploma sorusuna çok kızdı
Yayınlanma:
Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki bir kongrede kendisini “onkoloji profesörü” olarak tanıtan Dilek İnan, kanseri kenevirle yendiğini iddia etmişti. Akademik geçmişi doğrulanamayınca sahte diploma tartışması büyüdü. Gösterdiği belgelerde profesörlük yer almadı. İnan, gazetecinin sorusuna, "Diplomalarım gazetede yayınlandı. Yetmedi sizin gibilere” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 16 Aralık 2025’te düzenlenen 2. Uluslararası Multidisipliner Çevre ve Kenevir Kongresi’nde konuşan Dilek İnan, kendisini “onkoloji ve hematoloji profesörü” olduğunu iddia etti. Kanseri tıbbi kenevir kullanarak yendiğini öne süren İnan, “Kemoterapinin işe yaramayacağını biliyordum” ifadeleri büyük tartışma yarattı.

Bu konuşma kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve “Bir onkoloji profesörünün itirafı” başlığıyla paylaşıldı. Özellikle modern tıp karşıtı gruplar tarafından desteklenen video, geniş yankı uyandırdı.

SAHTE DİPLOMA İDDİASINA BÖYLE YANIT VERDİ: YETMEDİ SİZİN GİBİLERE

Karar'dan Büşra Cebeci’nin sorularına tepki gösteren İnan, “Diplomalarım gazetede yayınlandı. Yetmedi sizin gibilere” dedi. Akademik bir çalışmasının olup olmadığı sorulduğunda ise “Yaşadığım hayatı yaşa, benim geçtiğim yollardan geç, sonra konuş” ifadelerini kullandı.

İnan, tıp eğitimini tamamladığını ancak hiçbir zaman hekimlik yapmadığını da söyledi. Buna karşın sosyal medya hesaplarında hastanelerde çekilmiş çok sayıda görsel paylaşarak “Ömrümün yarısı hastanelerde geçti” şeklinde açıklamalar yaptı. Eğitim aldığı üniversiteyle ilgili net bir bilgi vermezken, LinkedIn profilinde alternatif tıp sertifikaları ve uzaktan eğitim programlarına yer verdi.

BİR TÜRLÜ AKADEMİK GEÇMİŞİ ÇIKMADI

Konuşmanın ardından Dilek İnan’ın akademik geçmişi gündeme geldi. İnan’ın ne Türkiye’de ne de başka bir ülkede doğrulanabilir bir tıp diploması ya da bilimsel çalışması bulunamadı. Buna rağmen Milli Gazete’ye konuşan İnan, profesör olduğunu iddia etmeye devam etti. Almanya’daki hukuki süreçler nedeniyle tüm kayıtlardan adını sildirdiğini söyledi.

İnan, Alman tabip odalarına ait olduğu öne sürülen iki belgeyi “diploma” olarak gösterdi. Ancak 2008 tarihli ilk belgede yalnızca uzmanlık tanımı yer alıyor. 2013 tarihli ikinci belgede ise 12 ay süreyle uzman eğitimi verebileceğine dair bir yetki bulunuyor. Bu belgelerde profesörlükle ilgili herhangi bir ifade yer almıyor.

Sahte profesör öğrencileri kandırmaya devam ediyor! Yetkililer harekete geçmediSahte profesör öğrencileri kandırmaya devam ediyor! Yetkililer harekete geçmedi

KONGRE ORGANİZATÖRLERİ: BEYAN ESASTIR

Kongre organizatörleri, İnan’ın davetinin Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Bozok Üniversitesi eski rektörü Ahmet Karadağ tarafından yapıldığını söyledi. Organizatörlere göre, konuşmacılardan herhangi bir özgeçmiş istenmedi. Karadağ ise konuyla ilgili olarak yalnızca “Beyan esastır” açıklamasını yaptı.

İnan’ın kemoterapiyi reddederek kenevirle iyileştiğini öne sürmesi, bilim insanları tarafından halk sağlığı açısından riskli bulundu. Türkiye’de her yıl yüzbinlerce kişiye kanser tanısı konulurken, bu tür açıklamaların tedaviye olan güveni sarsabileceği ifade ediliyor.

Konuşmanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı veya üniversite yönetimi tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Türkiye
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek