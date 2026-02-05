"Onkoloji ile değil kenevirle iyileştim" diyen sahte profesör diploma sorusuna çok kızdı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 16 Aralık 2025’te düzenlenen 2. Uluslararası Multidisipliner Çevre ve Kenevir Kongresi’nde konuşan Dilek İnan, kendisini “onkoloji ve hematoloji profesörü” olduğunu iddia etti. Kanseri tıbbi kenevir kullanarak yendiğini öne süren İnan, “Kemoterapinin işe yaramayacağını biliyordum” ifadeleri büyük tartışma yarattı.

Bu konuşma kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve “Bir onkoloji profesörünün itirafı” başlığıyla paylaşıldı. Özellikle modern tıp karşıtı gruplar tarafından desteklenen video, geniş yankı uyandırdı.

SAHTE DİPLOMA İDDİASINA BÖYLE YANIT VERDİ: YETMEDİ SİZİN GİBİLERE

Karar'dan Büşra Cebeci’nin sorularına tepki gösteren İnan, “Diplomalarım gazetede yayınlandı. Yetmedi sizin gibilere” dedi. Akademik bir çalışmasının olup olmadığı sorulduğunda ise “Yaşadığım hayatı yaşa, benim geçtiğim yollardan geç, sonra konuş” ifadelerini kullandı.

İnan, tıp eğitimini tamamladığını ancak hiçbir zaman hekimlik yapmadığını da söyledi. Buna karşın sosyal medya hesaplarında hastanelerde çekilmiş çok sayıda görsel paylaşarak “Ömrümün yarısı hastanelerde geçti” şeklinde açıklamalar yaptı. Eğitim aldığı üniversiteyle ilgili net bir bilgi vermezken, LinkedIn profilinde alternatif tıp sertifikaları ve uzaktan eğitim programlarına yer verdi.

BİR TÜRLÜ AKADEMİK GEÇMİŞİ ÇIKMADI

Konuşmanın ardından Dilek İnan’ın akademik geçmişi gündeme geldi. İnan’ın ne Türkiye’de ne de başka bir ülkede doğrulanabilir bir tıp diploması ya da bilimsel çalışması bulunamadı. Buna rağmen Milli Gazete’ye konuşan İnan, profesör olduğunu iddia etmeye devam etti. Almanya’daki hukuki süreçler nedeniyle tüm kayıtlardan adını sildirdiğini söyledi.

İnan, Alman tabip odalarına ait olduğu öne sürülen iki belgeyi “diploma” olarak gösterdi. Ancak 2008 tarihli ilk belgede yalnızca uzmanlık tanımı yer alıyor. 2013 tarihli ikinci belgede ise 12 ay süreyle uzman eğitimi verebileceğine dair bir yetki bulunuyor. Bu belgelerde profesörlükle ilgili herhangi bir ifade yer almıyor.

KONGRE ORGANİZATÖRLERİ: BEYAN ESASTIR

Kongre organizatörleri, İnan’ın davetinin Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Bozok Üniversitesi eski rektörü Ahmet Karadağ tarafından yapıldığını söyledi. Organizatörlere göre, konuşmacılardan herhangi bir özgeçmiş istenmedi. Karadağ ise konuyla ilgili olarak yalnızca “Beyan esastır” açıklamasını yaptı.

İnan’ın kemoterapiyi reddederek kenevirle iyileştiğini öne sürmesi, bilim insanları tarafından halk sağlığı açısından riskli bulundu. Türkiye’de her yıl yüzbinlerce kişiye kanser tanısı konulurken, bu tür açıklamaların tedaviye olan güveni sarsabileceği ifade ediliyor.

Konuşmanın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı veya üniversite yönetimi tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmadı.