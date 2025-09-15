On binlerce kişi İzmir'e akın etti!

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali’nin 13'üncüsü gerçekleştirildi. İzmir’in dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, iki gün boyunca Kavacık Köyü’nü doldurdu.

Festival kapsamında etkinlikler, tiyatro gösterileri ve konserler düzenlendi.

Doğal ve lezzetli üzümlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar tezgâhlara akın etti. Birçok üretici, akşamı beklemeden ürünlerini tamamen sattı.

Hem üreticilerin yüzü güldü hem de tüketiciler, bağın bereketini tatma fırsatı buldu.

ETKİNLİKLERE YOĞUN İLGİ

Festivalin ikinci ve son günü, Kavacıklı ressam Meryem Düzgünkaya’nın konuşması ve belgesel gösterimi ile başladı. Kadınlara yönelik bitkisel boya ve bez çanta boyama atölyeleri, çocuklarla kök boya kullanılarak yapılan ortak bayrak çalışması ve iğneli keçe ile sabun atölyesi gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun ve Karabağlar Kent Tiyatrosu gençlerinin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Festival boyunca DJ Emrah Geh ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği sanatçısı Burak Maral son gün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sanatçıları Merve Mete ile Çağrı Ergin, şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

Gün boyunca üretici kadınların el emeği ürünleri Kadın Emeği Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Ayrıca survivor parkuru, zipline, ayak tenisi, badminton, mini voleybol, penaltı atışı, masa tenisi ve langırt gibi spor etkinlikleri özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.

“KAVACIK 12 AY YAŞAYACAK”