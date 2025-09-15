On binlerce kişi İzmir'e akın etti!

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Yayınlanma:
İzmir’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen 13. Kavacık Üzüm Festivali, on binlerce ziyaretçiyi Kavacık Köyü’nde buluşturdu.

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali’nin 13'üncüsü gerçekleştirildi. İzmir’in dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, iki gün boyunca Kavacık Köyü’nü doldurdu.

Festival kapsamında etkinlikler, tiyatro gösterileri ve konserler düzenlendi.

kavacikkkkk.jpeg

Doğal ve lezzetli üzümlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar tezgâhlara akın etti. Birçok üretici, akşamı beklemeden ürünlerini tamamen sattı.

Hem üreticilerin yüzü güldü hem de tüketiciler, bağın bereketini tatma fırsatı buldu.

5 ton balığı vatandaşa dağıttı: Görenler akın etti5 ton balığı vatandaşa dağıttı: Görenler akın etti

kavacik-2.jpeg

ETKİNLİKLERE YOĞUN İLGİ

Festivalin ikinci ve son günü, Kavacıklı ressam Meryem Düzgünkaya’nın konuşması ve belgesel gösterimi ile başladı. Kadınlara yönelik bitkisel boya ve bez çanta boyama atölyeleri, çocuklarla kök boya kullanılarak yapılan ortak bayrak çalışması ve iğneli keçe ile sabun atölyesi gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu’nun sahnelediği oyun ve Karabağlar Kent Tiyatrosu gençlerinin performansları izleyicilerden tam not aldı.

kavacik-3.jpeg

Festival boyunca DJ Emrah Geh ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği sanatçısı Burak Maral son gün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası sanatçıları Merve Mete ile Çağrı Ergin, şarkılarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

kavacikkk.jpeg

Gün boyunca üretici kadınların el emeği ürünleri Kadın Emeği Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu. Ayrıca survivor parkuru, zipline, ayak tenisi, badminton, mini voleybol, penaltı atışı, masa tenisi ve langırt gibi spor etkinlikleri özellikle gençlerden yoğun ilgi gördü.

“KAVACIK 12 AY YAŞAYACAK”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık Köyü’nün sadece festival döneminde değil, yılın her günü yaşayan bir merkez haline gelmesi için projeler geliştirdiklerini belirterek “Kavacık Köyü’nü sadece festival günleriyle değil, 12 ay boyunca canlı tutacak çalışmalar yapacağız. Buradaki tarımsal üretimin, gastronomi kültürünün, sanatın ve turizmin gelişmesi için projeler hazırlıyoruz. Kadın emeğinin, gençlerin enerjisinin ve köylülerimizin üretim gücünün birleştiği bu topraklarda, Kavacık’ı İzmir’in kırsal turizmde örnek köylerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bu köyün bereketini, kültürünü ve üretim geleneğini büyüterek gelecek nesillere aktaracağız. Kavacık, sadece Karabağlar'ın değil, İzmir'in ve Türkiye’nin gururu olacak” diye konuştu.

Kaynak:ANKA

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Süper Lig'de yaşanacak skandalları açıkladı: Hacıosmanoğlu ile bunlar daha ne ki! Çare belli
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Türkiye
Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
Batman'da aile katliamı: Gözaltı sayısı 24'e yükseldi
MHP'li avukat iktidar kanalında söyledi: Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı
Bu dava Türkiye'nin gündeminden çıktı!
10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası
10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası