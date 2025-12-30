Okullardaki 'Filistin yürüyüşü' çağrısını açıkladı: Bilal Erdoğan için talimat verilmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde bulunduğu Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında yer alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 1 Ocak'ta İstanbul Galata Köprüsü’nde “Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenleyecek.

Bilal Erdoğan o yürüyüş öncesinde "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik, duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz" diyerek davette bulundu.

Davetin gayrı resmi şekilde okullara da ulaştığını Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay açıkladı.

OKULLARDAKİ 'FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ' ÇAĞRISINI AÇIKLADI

Cumhuriyet’ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre; Kadem Özbay, resmî yazı yazılmadığını belirterek okullara yılın ilk gününde yapılacak yürüyüş için, okul müdürlükleri aracılığıyla davet iletildiğini açıkladı.

Sorumluluk almamak için özellikle resmi yazı gçilmediğini ifade eden Özbay, "Bunun yerine telefonlar devreye sokulmakta, yüz yüze talimatlar verilmektedir. İktidara yakın ya da vakıf–tarikat ağlarıyla ilişkili okul yöneticilerine ‘organize edin’ denilmedir" diyrek okulların siyasal ve ideolojik organizasyonların lojistik alanına dönüştürüldüğünü söyledi.

Özbay ayrıca, okul yöneticilerinin koltuklarını sadakat ilişkilerine borçlu olmasından dolayı girdikleri baskı altında bu tarz talimatları yerine getirdiklerini ifade etti.

BİLAL ERDOĞAN İÇİN TALİMAT VERİLMİŞ

Öğretmenlerin "rica adı altında" fiilen görevlendirildiklerini açıklayan Özbay, sınıflara girilerek duyuru yapıldığını söyledi. Bilal Erdoğan'ın organizasyonundaki gibi davetlere göre sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerle eğitim takviminde oynama dahi yapıldığını aktaran Özbay, TÜGVA gibi yapıların çocukları öğrenci olarak değil, potansiyel kazanım olarak gördüklerini anlattı.

Özbay şunları söyledi: