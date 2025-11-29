Oğlunun eski eşini öldürmüştü; cezaevinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 18 Ocak’ta meydana gelen olayda, Hüseyin Derin ile oğlundan boşanmasına rağmen aileyle birlikte yaşamayı sürdüren Gönül Karakök arasında “telefonda kiminle konuştuğu” nedeniyle tartışma çıkmıştı. Küçük bir kıvılcım olarak başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, 71 yaşındaki Derin, av tüfeğini alarak eski gelinine iki el ateş etmişti.

Sırtından ve boynundan yaralanan 3 çocuk annesi Karakök, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

CİNAYETTEN SONRA BERBERE GİDİP TIRAŞ OLDU

Olay sonrası dağ yolundan köye doğru yürüyen Derin’in, köy merkezindeki bir berber dükkânına girerek, “Gelinimi vurdum, teslim olacağım. Beni tıraş et.” dediği öğrenilmişti. Tıraşın ardından yoldan geçen jandarma ekiplerine teslim olan Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Bu süreçte, Karakök’ün ölen babasından kalan maaşı alabilmek için boşandığı, ancak ailesiyle birlikte yaşamayı sürdürdüğü iddiaları da tartışma yaratmıştı.

CEZAEVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ

Tutuklu bulunduğu cezaevinde tek başına kaldığı bölmede kendini asan Hüseyin Derin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Derin’in ölümü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.