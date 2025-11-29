Oğlunun eski eşini öldürmüştü; cezaevinde ölü bulundu

Oğlunun boşamasına rağmen birlikte yaşadığı Gönül Karakök’ü (43) av tüfeği ile vurup öldürdüğü gerekçesiyle Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Derin (71), kendini asarak intihar etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 18 Ocak’ta meydana gelen olayda, Hüseyin Derin ile oğlundan boşanmasına rağmen aileyle birlikte yaşamayı sürdüren Gönül Karakök arasında “telefonda kiminle konuştuğu” nedeniyle tartışma çıkmıştı. Küçük bir kıvılcım olarak başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, 71 yaşındaki Derin, av tüfeğini alarak eski gelinine iki el ateş etmişti.

Sırtından ve boynundan yaralanan 3 çocuk annesi Karakök, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Engelliler derneğine bağlı dükkan mühürlendiEngelliler derneğine bağlı dükkan mühürlendi

İntihar ettiği iddia edilen gazeteci Dilan Karaman hakkında şüpheli ölüm açıklamasıİntihar ettiği iddia edilen gazeteci Dilan Karaman hakkında şüpheli ölüm açıklaması

CİNAYETTEN SONRA BERBERE GİDİP TIRAŞ OLDU

Olay sonrası dağ yolundan köye doğru yürüyen Derin’in, köy merkezindeki bir berber dükkânına girerek, “Gelinimi vurdum, teslim olacağım. Beni tıraş et.” dediği öğrenilmişti. Tıraşın ardından yoldan geçen jandarma ekiplerine teslim olan Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Bu süreçte, Karakök’ün ölen babasından kalan maaşı alabilmek için boşandığı, ancak ailesiyle birlikte yaşamayı sürdürdüğü iddiaları da tartışma yaratmıştı.

CEZAEVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ

Tutuklu bulunduğu cezaevinde tek başına kaldığı bölmede kendini asan Hüseyin Derin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Derin’in ölümü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

