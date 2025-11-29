Engelliler derneğine bağlı dükkan mühürlendi

Kozlu ilçesinde sahil yolu üzerinde belediye meclisi kararıyla ücretsiz olarak Kozlu Engelliler Derneği'ne tahsis edilen binada, polis ekipleri okey oynatıldığı yönünde tutanak tutarak kaymakamlığa bildirdi. Dernek binasında ruhsatsız olarak kafeterya hizmeti verildiği de belirtildi. Kozlu Belediyesi zabıtası ve polis ekipleri, geçen hafta dernek binasına giderek mühürleme işlemi yaptı.

Polis ekiplerinin binada okey oynatıldığına ilişkin tutanak tutarak kaymakamlığa iletmesi üzerine işlem başlatıldı. Tutanağa, dernek binasında ruhsat olmaksızın kafeterya hizmeti verildiği de eklendi. Bunun ardından Kozlu Belediyesi zabıta ekipleri ile polis, geçtiğimiz hafta dernek binasına giderek mühürleme yaptı.

“ENGELLİLERİN NEFES ALDIĞI BİR YERDİ, KAPATILMASINI ANLAMIYORUZ”

Kozlu Engelliler Derneği Başkanı İsmail Dilbaz, kararın kendilerini mağdur ettiğini belirterek binanın engellilerin sosyalleştiği bir alan olduğunu söyledi. Dilbaz, şunları ifade etti:

"Burası, engellilerimizin gelip çay içtiği, sosyalleştiği bir yerdi. Vergi levhamız, ticari belgelerimiz, yapı denetim evraklarımızın tamamı mevcuttu. Bir hafta şehir dışındaydım. Döndüğümde, zabıta ekiplerinin burayı mühürlediğini öğrendim. Gerekli olan her şeyimiz vardı ama yine de kapattılar"

“DERNEK AMACI DIŞINDA TİCARİ FAALİYETE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Kozlu Belediye Başkan Vekili Erkut Alacalı ise belediye olarak gelen resmi tutanak doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı:

"Derneğin amacı dışında üyeleri ile birlikte okey oyunu oynamak suretiyle emniyet güçleri tarafından kaymakamlık onayı ile tutanak tutularak bize gönderildi. Biz de belediye olarak gelen tutanak doğrultusunda mühürleme işlemini gerçekleştirdik. Derneğin tahsisi dernek olarak kullanılmak üzere ancak konuyu ticarete dökmeye kalktılar. Derneği bu arkadaşlarımıza meclis kararı ile ücretsiz tahsis etmiştik. Ruhsatla ilgili ticari faaliyete geçmeleri sıkıntılı oldu"