ODTÜ'de 'umre' ödüllü yarışma düzenlenecek!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik “Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması”nın duyurulması için fakülte ve yüksekokullara resmi yazı gönderdi. Yarışmanın, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlendiği bildirildi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla iletilen duyuruda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’ndan gelen yazı ve eklerine atıf yapılarak, yarışmanın ön lisans ve lisans öğrencilerine duyurulmasının uygun görüldüğü belirtildi. Yazının dayanağı olarak YÖK Personel Dairesi Başkanlığı’nın 17 Aralık 2025 tarihli yazısı gösterildi.

ODTÜ'DE 'DİYANET' YARIŞMASI

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz imzasını taşıyan resmi yazı; Fen Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Mimarlık fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu’na gönderildi. Söz konusu yazıda, YÖK’ten gelen bilgilendirme ve eklerinin üniversite bünyesindeki ilgili tüm birimlerle paylaşıldığı belirtildi.

Duyuruda, yarışmaya ilişkin tüm süreçlerin YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi. Yarışmanın içeriği, başvuru koşulları ve uygulama detaylarına dair bilgilerin ise ilgili kurumlarca yapılacak açıklamalarla netleşeceği ifade edildi.