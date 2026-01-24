ODTÜ'de 'umre' ödüllü yarışma düzenlenecek!

ODTÜ'de 'umre' ödüllü yarışma düzenlenecek!
Yayınlanma:
ODTÜ Rektörlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması”nın üniversitedeki ön lisans ve lisans öğrencilerine duyurulması için fakülte ve yüksekokullara resmi yazı gönderdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, üniversite öğrencilerine yönelik “Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması”nın duyurulması için fakülte ve yüksekokullara resmi yazı gönderdi. Yarışmanın, Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlendiği bildirildi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla iletilen duyuruda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’ndan gelen yazı ve eklerine atıf yapılarak, yarışmanın ön lisans ve lisans öğrencilerine duyurulmasının uygun görüldüğü belirtildi. Yazının dayanağı olarak YÖK Personel Dairesi Başkanlığı’nın 17 Aralık 2025 tarihli yazısı gösterildi.

ODTÜ mezuniyet töreninde 19 Mart ve diploma pankartları: Rektör kürsüde protesto edildiODTÜ mezuniyet töreninde 19 Mart ve diploma pankartları: Rektör kürsüde protesto edildi

ODTÜ'DE 'DİYANET' YARIŞMASI

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz imzasını taşıyan resmi yazı; Fen Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Mimarlık fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu’na gönderildi. Söz konusu yazıda, YÖK’ten gelen bilgilendirme ve eklerinin üniversite bünyesindeki ilgili tüm birimlerle paylaşıldığı belirtildi.

umre.png

Duyuruda, yarışmaya ilişkin tüm süreçlerin YÖK ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği kaydedildi. Yarışmanın içeriği, başvuru koşulları ve uygulama detaylarına dair bilgilerin ise ilgili kurumlarca yapılacak açıklamalarla netleşeceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Türkiye
Sarayın yolunu yapan durmuyor: Kamudan bir ihaleyi daha kaptı
Sarayın yolunu yapan durmuyor: Kamudan bir ihaleyi daha kaptı
İş güvenliğinde yeni yönetmelik! Tepeden tırnağa değişti
İş güvenliğinde yeni yönetmelik! Tepeden tırnağa değişti
Bakanlığın konak inşaatları Tasarruf Genelgesi'ni delip geçti
Bakanlığın konak inşaatları Tasarruf Genelgesi'ni delip geçti