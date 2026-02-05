O harekete 140 bin lira ceza! Meclis'ten geçti trafikte yeni dönem

TBMM, trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan kanun teklifinin 6 maddesini daha kabul etti. Yeni cezalarla birlikte bazı sürüş davranışlarına ağır yaptırımlar getirildi.

İZİNSİZ YÜKE 60 BİN LİRA CEZA

Kabul edilen düzenlemeye göre, izin belgesi gerektiren ağır yükler, gerekli şartlar sağlanmadan taşınamayacak.

Yetersiz sabitleme nedeniyle kara yoluna dökülme, sızma veya devrilme gibi durumlara yol açacak yüklemeler yasaklandı.

Ağırlık sınırlarını aşanlara 10 bin ila 60 bin lira arasında ceza kesilecek. Gabari dışı yük taşınması, yolcu bindirilmesi ya da izinsiz tehlikeli madde taşınması hâlinde ceza 60 bin liraya kadar çıkacak.

Denetim noktasından kaçan veya tartı ve ölçüm işlemini engelleyen araç sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulanacak. Bu ceza, aracın tescil plakasına veya sürücüsüne kesilecek. Milletlerarası taşımalarda yabancı plakalı araçlar, ceza ödemeden Türkiye’den çıkış yapamayacak.

Yeni düzenlemeyle, araçların taşıma sınırını aşacak şekilde yolcu alınması durumunda 1000 lira idari para cezası kesilecek. Yükün yola değmesi, dökülmesi, gürültü yaratması, sürücünün görüşünü engellemesi ya da aracın güvenliğini tehlikeye atacak biçimde yüklenmesi hâlinde 3 bin lira ceza uygulanacak.

Bu kurallara uymayan tehlikeli madde taşıyan ya da konteyner nakleden araçlar için ceza miktarı 20 bin liraya çıkacak. Taşıma izni gerektiren eşyayı izinsiz taşıyanlar ise 60 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.

Taşıma sınırının yüzde 10’dan fazla aşılması hâlinde uygulanacak cezalar kademeli olacak:

Yüzde 10’a kadar aşım: 10 bin lira

Yüzde 15’e kadar: 20 bin lira

Yüzde 20’ye kadar: 30 bin lira

Yüzde 25’e kadar: 40 bin lira

Yüzde 25’ten fazla: 60 bin lira

Bu cezalar hem aracı işletene hem de gönderene ayrı ayrı uygulanacak.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANA 6 BİN LİRA CEZA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği kullanımını bölgesel şartlara göre belli tarihlerde zorunlu kılabilecek. Bu yetki valiliklere de devredilebilecek. Kurala uymayanlara 6 bin lira ceza kesilecek. Kar ve buzlu yollarda zincirsiz kamyon, çekici ve otobüs sürücüsüne 6 bin, trafiği aksatanlara ise 24 bin lira ceza uygulanacak.

DRİFT YAPNIN EHLİYETİNE EL KONULACAK

Gösteri amaçlı izin alınmadan drift yapan, tek teker veya akrobatik hareketler sergileyen motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 46 bin lira ceza verilecek.

Ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçlar trafikten menedilecek. 5 yıl içinde ikinci kez ihlal edenlerin ehliyeti tamamen iptal edilecek.

İKİNCİ DEFA DA EHLİYET İPTAL EDİLECEK

Yolda ani yön değiştirip aracını kendi etrafında döndüren, el frenini çekerek bilerek kaydırma yapanlara 140 bin lira ceza kesilecek. İzin alınmadan düzenlenen yarışlara 16 bin, yarışa katılan sürücülere 46 bin lira ceza verilecek; ehliyetleri 2 yıl alınacak, araçlar 60 gün menedilecek. Aynı ihlali 5 yıl içinde ikinci kez yapanların ehliyeti iptal edilecek.

KALDIRIMDA SKUTER KULLANAN PARA CEZASI

Yaya yollarında bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ya da motosiklet kullananlara 5 bin lira ceza kesilecek. Bisiklet şeridi olan yerlerde taşıt yolunu kullananlara, taşıma kurallarına uymayanlara ve tehlikeli şekilde sürenlere de aynı miktarda ceza uygulanacak. Paylaşımlı skuter hizmeti sunmak isteyen şirketler, Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetki belgesi almak zorunda olacak. Yetkisiz faaliyete 86 bin 900 lira ceza kesilecek.

Aşağıdaki ihlaller için 5 bin lira ceza kesilecek:

Bisiklet, skuter, motosiklet gibi araçların yaya yollarında sürülmesi

Bu araçların üç veya daha fazla kişi tarafından yan yana sürülmesi

Motosikletlerin iki elle kullanılmaması

Sürüş sırasında yönetmelikte belirlenen güvenlik şartlarına uyulmaması

Skuterle sırtta taşınabilen eşya dışında yük veya yolcu taşınması

Skuterin otoyol, şehirler arası yollar ve hız sınırı 50 km/s üzeri olan yollarda kullanılması

Elektrikli skuter paylaşım hizmeti sunmak isteyen kişi veya kuruluşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yetki belgesi almak zorunda olacak. Bu belge olmadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira para cezası kesilecek.

FAZLA YOLCU TAŞIMAK MOTORLARA YASAKLANDI

Arkasında ayrı oturma yeri olmayan motosikletlerde fazladan yolcu taşınması yasaklandı. Fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilecek. Tüm sorumluluk ve giderler sürücüye ait olacak.

6 maddenin kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, bir sonraki birleşimi yalnızca 6 Şubat depremlerinin yıldönümü gündemiyle gerçekleştirmek üzere kapatıldı. belli oldu.