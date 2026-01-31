Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi okullardan mezun oldu, kariyeri nasıl ilerledi? Sevgilisi veya çocuğu var mı, evli mi? 31 Ocak 2026’da hakkında yakalama kararı neden çıkarıldı? Tüm merak edilen detayları derledik.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı,1998'de Çekya’nın başkenti Prag’da doğan Türk‑Çek kökenli sporcu, televizyon yarışmacısı ve sosyal medya fenomenidir. Survivor yarışmalarıyla geniş kitlelerce tanındı, özellikle Survivor All Star 2022 sezonunda şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

NİSA BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDADIR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz1998 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

NİSA BÖLÜKBAŞI NERELİDİR?

Bölükbaşı, doğum yeri Prag (Çekya) olan bir isimdir; köken olarak Türk‑Çek karışımı bir aile geçmişine sahiptir.

NİSA BÖLÜKBAŞI NEREDE YAŞIYOR?

Nisa Bölükbaşı, kariyer ve yaşamını zaman içinde hem Türkiye’de hem Çekya’da sürdürmüş olup, özellikle Survivor sonrası Türkiye’de yoğun şekilde görünürlük kazanmıştır. Kamuoyuna açık en güncel adres bilgisi mevcut değildir; sosyal medya aktivitelerinde çeşitli şehirlerden paylaşımlar yapmaktadır.

NİSA BÖLÜKBAŞI’NIN AİLESİ VE MESLEKLERİ NEDİR?

Nisa’nın ailesi Türk‑Çek kökenli olup, babasının iş hayatı hakkında kesin bilgiler kamuoyuna yansımıştır: babasının tekstil işi veya iş seyahatleriyle uğraştığı zaman zaman medya kaynaklarında yer almıştır; annesi ise çalışmalarıyla bilinen bir profilde değildir. Ailenin özel yaşamı büyük ölçüde gizli tutulmaktadır

NİSA BÖLÜKBAŞI HANGİ OKULLARDAN MEZUN OLDU?

Nisa Bölükbaşı’nın eğitim geçmişi spor ve üniversite temelli devam etmiştir; 2018 civarında mimarlık eğitimi almaya başladığı bilgisi bulunmakta olup bu dönemde akademik çalışmalarını sürdürdüğü aktarılmıştır.

NİSA BÖLÜKBAŞI’NIN KARİYERİ

Nisa Bölükbaşı, genç yaşta sporla ilgilenmeye başlamış, yüzme ve tenis gibi branşlarla erken yaşta başarılara imza atmıştır. 15 yaş civarında voleybola yönelmiş, ardından Türkiye’de yayınlanan "Survivor 2020" ve en çok dikkat çeken "Survivor All Star 2022" programlarında yarışarak tanınırlığını artırmıştır. Survivor sonrası televizyon ve dijital işler de yapan Bölükbaşı, kariyerini sporcu‑yarışmacı kimliğiyle sürdürmüştür.

NİSA BÖLÜKBAŞI EVLİ Mİ?

Bölükbaşı, 22 Eylül 2024 yılında, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin evlilik haberini Nisa, sosyal medyada “Biz bir nikâh yapıp geliyoruz” notuyla paylaşarak duyurdu.

YİĞİT İNANDI KİMDİR?

Nisa’nın eşi Yiğit İnandı, 19 Haziran 1999’da İzmir’de doğmuş ve 10 yaşında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin New York ve Florida eyaletlerinde yaşamıştır. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken İnandı da dijital platformlarda tanınan bir isimdir.

NİSA BÖLÜKBAŞI’NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Nisa Bölükbaşı ve eşi Yiğit İnandı’nın resmî olarak bilinen bir çocuğu yoktur.

Çakal kimdir, nereli, kaç yaşında? Çakal neden gözaltına alındı?

NİSA BÖLÜKBAŞI'NA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

31 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında, başta sosyal medya ve eğlence dünyasından çok sayıda isim için eş zamanlı “şafak operasyonu” düzenlendi. Bu soruşturmada, Nisa Bölükbaşı’nın da aralarında bulunduğu isimler için, yurt dışında bulundukları tespit edildiği için resmî yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı. Bu karar, şüphelilerin Türkiye’ye getirilerek ifadelerinin alınabilmesi amacıyla verildi.