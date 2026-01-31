Sosyal medyanın ve rap müziğin dikkat çeken genç isimlerinden Çakal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ailesi kimlerden oluşuyor, sevgilisi var mı ve müzik kariyerinde hangi şarkılarıyla öne çıktı? 31 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen “şafak operasyonu” kapsamında Çakal neden gözaltına alındı ve soruşturma detayları neler? Tüm merak edilen soruları derledik.

ÇAKAL KİMDİR?

Çakal, gerçek adı Emirhan Çakal olan ve 2001’de doğan genç bir Türk rap şarkıcısıdır. Hip‑hop ve rap müziğin öne çıkan yeni isimlerinden biri olarak tanınan Çakal, sahne adıyla müzik listelerinde ve dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesi elde etti.

ÇAKAL KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Emirhan Çakal, 2001 doğumlu olup 2026 itibarıyla 25 yaşındadır ve aslen Bursa doğumludur. Müzik kariyerine genç yaşta adım atarak ülke genelinde tanınan bir rapçi olarak yükseldi.

ÇAKAL’IN KARİYERİ VE MÜZİK HAYATI

Çakal, rap müzik dünyasına 2020’de Reckol ile “Kanalım Yok” isimli şarkıyla giriş yaptı ve aynı yıl yayımladığı “Puşt”, “Perros Blancos”, “Glock” gibi parçalarla dikkat çekti. Devam eden solo çalışmaları arasında “İmdat”, “Aşk Olsun”, “Kayıp Yıllarım” gibi hitler yer aldı; 2022’de "Paradoks" adlı albüm çıkardı.

ÇAKAL’IN ŞARKILARI NELERDİR?

Çakal’ın müzik repertuvarında çok sayıda single ve albüm çalışması bulunuyor. Bazı bilinen eserleri şunlardır:

• “Puşt”

• “Perros Blancos”

• “Glock”

• “İmdat”

• “Aşk Olsun”

• “Kayıp Yıllarım”

• “Doyamadım”

• “Göçebe”

ÇAKAL NEREDE YAŞIYOR?

Çakal, müzik kariyeri ve yaşamını genellikle İstanbul’da sürdürmektedir. Sosyal medya ve sahne çalışmaları için de bu şehirde aktif bir şekilde bulunuyor.

ÇAKAL’IN AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

Çakal’ın babası Gürkan Çakal, medyada görünmeyi tercih etmeyen bir isim olarak biliniyor. Annesi Niymet Çakal ise el sanatları veya eğitim alanında çalışmalar yürütüyor. Kız kardeşi Sudem Çakal ise sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman takip edilebiliyor.

ÇAKAL SEVGİLİSİ VAR MI?

Genç rapçi hakkında zaman zaman aşk hayatıyla ilgili iddialar sosyal medyada yer alsa da resmi olarak doğrulanmış bir sevgilisi yok.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı: Enes Batur ile Kendine Müzisyen'e yakalama kararı

ÇAKAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

31 Ocak 2026’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında rapçi Çakal da “şafak operasyonu” ile gözaltına alındı. Soruşturma, “uyuşturucu madde kullanımı ve temini” iddiaları çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi; Çakal ve başka sosyal medya ya da müzik dünyasından isimler emniyete götürüldü.