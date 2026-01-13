Namazı fırsat bildi: Ayakkabıları çalıp camiden uzaklaştı

Namazı fırsat bildi: Ayakkabıları çalıp camiden uzaklaştı
İstanbul Sultangazi'de namazı fırsat bilen kimliği belirsiz hırsız, camiden ayakkabı çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde maskeli bir hırsız, girdiği camide kılınan namazı fırsat bilip ayakkabı çaldı. Hırsızın ayakkabıyı yanında getirdiği poşete attığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

NAMAZI FIRSAT BİLEN HIRSIZ AYAKKABI ÇALDI

Olay, 11 Ocak günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli şüpheli namaz kılma bahanesiyle camiye geldi. Bir süre cami içinde dolaşarak cemaatin namaz kılmasını fırsat bildi.

Bunun üzerine ceketinin cebinden çıkardığı poşete başka kişiye ait ayakkabıyı koyarak çalan şüpheli ardından kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtı.

IŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlarIŞİD'li teröristler mahalleyi soyup soğana çevirmiş: Hırsızlık yaptıkları evlere Kuran koymuşlar

HIRSIZLIK KAMERADA

Görüntülerde, maskeli şüphelinin başka kişiye ait ayakkabıyı çalarak cebinden çıkardığı poşete koyması ve kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtığı anlar yer aldı.

