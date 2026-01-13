Namazı fırsat bildi: Ayakkabıları çalıp camiden uzaklaştı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde maskeli bir hırsız, girdiği camide kılınan namazı fırsat bilip ayakkabı çaldı. Hırsızın ayakkabıyı yanında getirdiği poşete attığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, 11 Ocak günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli şüpheli namaz kılma bahanesiyle camiye geldi. Bir süre cami içinde dolaşarak cemaatin namaz kılmasını fırsat bildi.
Bunun üzerine ceketinin cebinden çıkardığı poşete başka kişiye ait ayakkabıyı koyarak çalan şüpheli ardından kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtı.
Görüntülerde, maskeli şüphelinin başka kişiye ait ayakkabıyı çalarak cebinden çıkardığı poşete koyması ve kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtığı anlar yer aldı.
