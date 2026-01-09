Naim Babüroğlu kimdir?

Halktv.com.tr yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar, Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun ordu evine girişinin yasaklandığını duyurdu. Naim Babüroğlu kimdir? Naim Babüroğlu kaç yaşında? Naim Babüroğlu nereli?

Naim Babüroğlu'nun orduevine girişi yasaklandı. Emekli Tuğgeneral'e getirilen yasağı halktv.com.tr yazarı duayen gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

  • "Emekli Tuğgeneral, Strateji Uzmanı, Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu, 1974 mezunu subayların davetlisi olarak, uzmanlık alanına giren “Atatürk, Cumhuriyet ve Lozan” konulu konferans için 8 Ocak 2026 günü, saat 11.40’ta, Fenerbahçe Orduevi giriş nizamiyesine gitti ve giriş kartını verdi.
  • Ancak kendisine kontrol cihazında, “Girişi yasaktır” uyarısı olduğu söylendi. Ve böylece orduevine girişinin yasaklanmış olduğunu öğrendi. Orduevi personeli de girmesinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yasaklandığı söyledi. Böylece etkinlik iptal edildi."

NAİM BABÜROĞLU KİMDİR?

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, 1960 yılında Hatay'da doğdu. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. Piyade subayı olarak Takım ve Bölük Komutanı; Kurmay Subay olarak Tabur ve Alay Komutanı ile Tugay, Ordu ve Genelkurmay Başkanlığı'nda Karargâh Subayı görevlerinde bulundu.

1996-1997 yılında, Kuveyt ve Irak'ta Birleşmiş Milletler Gözlemci Misyonu'nda Askeri Gözlemci olarak görev yaptı. 1998-2001 yıllarında, Mons-Belçika'da NATO Karargâhında Kuvvet Plan subayı görevinde bulundu. Tuğgeneral rütbesinde iken 2011 yılında emekli oldu. ABD Oklahoma Üniversitesinde İnsan İletişimi ve İlişkileri (Human Relations) konusunda Yüksek Lisans yapmıştır.

Cumhuriyet tarihinde doktora çalışmasına devam etmektedir. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP'den Hatay Milletvekili Aday Adayı oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

