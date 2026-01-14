Müstakil evi olanlar dikkat! O zorunluluk resmen kalktı

Konut sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen imar tartışmaları ve şikayet dönemi sona eriyor. Özellikle müstakil evlerde yaşayan vatandaşların, araçlarını park etmek için bahçelerine yaptırdıkları basit sundurmalar veya kapı girişlerine yaptırdıkları rüzgarlıklar nedeniyle belediyelerle yaşadığı "kaçak yapı" ve "ruhsat" sorunları tarihe karışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde çok kritik bir değişikliğe imza atarak, belirli şartları taşıyan yapılar için ruhsat zorunluluğunu kaldırdı.

BAHÇEYE AÇIK OTOPARK YAPMAK SERBEST OLDU

Yapılan düzenleme ile müstakil yapılarda en çok ihtiyaç duyulan alanların başında gelen otoparklar için süreç kolaylaştırıldı. Yeni yönetmeliğe göre; yalnızca tek bağımsız bölümlü müstakil konut yapılarından oluşan parsellerde, bahçe mesafeleri içine üstü kapalı otopark yapılabilecek.

Bakanlık, bu işlem için "yapı ruhsatı alma" şartını kaldırdı. Ancak bu muafiyetten yararlanabilmek için vatandaşların şu şartlara dikkat etmesi gerekiyor:

Komşu izni şart: 634 sayılı Kanun uyarınca gerekli muvafakatın alınmış olması gerekiyor.

Bütünlük: Yapılacak otoparkın her bir müstakil konutta benzer uygulamaya sahip olması, görsel ve yapısal bütünlük arz etmesi gerekiyor.

Malzeme ve yapı: Otoparkın en az iki yanı açık olmalı. İç yüksekliği 3 metreyi aşmamalı.

Demonte olmalı: Yapı, takılıp sökülür nitelikte metal profiller üzerine basit garaj örtüsü şeklinde inşa edilmeli ve yangına dayanıklı malzeme kullanılmalı.

Sınır ihlali yasak: Parsel sınırları hiçbir şekilde ihlal edilmemeli ve otopark sayısı yönetmelikteki sınırlar dahilinde kalmalı.

KAPI ÖNÜ RÜZGARLIKLARI VE KIŞ BAHÇESİNE ONAY

Müstakil evlerde ısı tasarrufu sağlamak veya giriş alanını kış bahçesi gibi kullanmak amacıyla yapılan "rüzgarlık" yapıları da artık yasal bir zemine oturtuldu.

Yönetmelik değişikliği ile binanın giriş kapısı önünde yapılan rüzgarlık holleri de ruhsata tabi olmaktan çıkarıldı. Bu düzenlemeden faydalanmak için belirlenen sınırlar ise şöyle:

Alan sınırı: Rüzgarlık alanı 7 metrekareyi geçmeyecek.

Yükseklik sınırı: İç yükseklik 3 metreyi aşmayacak.

Malzeme: Dış mekana açılan, takılır sökülür nitelikteki malzemelerden yapılacak.

Böylece vatandaşlar, evlerinin girişine estetik bir görünüm katan ve kış aylarında koruma sağlayan bu alanları, bürokratik engellere takılmadan inşa edebilecek.

YANGIN MERDİVENİ ZORUNLULUĞUNDA KOLAYLIK

Bakanlık, mevcut binalarda sonradan yapılması zorunlu hale gelen yangın merdivenleri için de çözüm üretti. Mevzuat değişikliği, kat artışı veya kullanım amacı değişikliği gibi nedenlerle yangın merdiveni yapılması gereken, ancak bina içinde bunun için yeri olmayan yapılar için bahçe kullanımı devreye alındı.

Buna göre, bina içinde tadilatla yangın merdiveni yapılamıyorsa şu mesafelere uyulmak kaydıyla bahçeye yapılmasına izin verilecek:

Yan ve arka bahçe: Parsel sınırına en az 1 metre 50 santimetre mesafe bırakılmalı.

Ön bahçe: Parsel sınırına en az 3 metre mesafe bırakılmalı.

Bu düzenlemelerle birlikte, hem can güvenliğinin sağlanması hem de mülk sahiplerinin imar mevzuatı kaynaklı hukuki sorunlar yaşamaması hedefleniyor.