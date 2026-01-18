Muskacı şeyh Gazze paralarını altına çevirmiş

Abdulletif Aslan hakkında başlatılan soruşturmada Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde muska için 500 lira, dua için ise 300 lira talep ettiği ortaya çıkmıştı. Öyle ki dergah olarak nitelendirilen yere her gün yüzlerce kişi muska ve dua almak için sıraya giriyor, binanın etrafı güvenlik kameraları ile takip ediliyordu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında başlatılan soruşturmayı önce takipsizlikle sonuçlandırmış, MASAK tarafından hazırlanan rapor sonrası mahkemeden yeniden soruşturma izni alınmıştı.

Raporda, 2019-2023 yılları arasında Abdulletif Aslan’ın hesaplarında yüzbinlerce liralık para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde ciddi hareketlilik bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Aslan’ın üzerine kayıtlı onlarca gayrimenkul ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen önemli mal varlıklarına sahip olduğu tespit edilmişti. MASAK’ın ayrıntılı incelemesinde, bazı mal varlıklarının Aslan’ın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirildiği de ortaya çıkarılanlar arasındaydı.

GAZZE PARALARINI ALTINA ÇEVİRMİŞ

Yeniden yargılamasına başlanılan Aslan'ın, Gazze yardımı adı altında topladığı paraları kuyumcuda altına çevirdiği ortaya çıktı. Aslan bu durumu "Mal varlığımı altın ya da nakit para olarak tutuyorum. Bankacılık sektörüne sıcak bakmıyorum" şeklinde açıkladı.