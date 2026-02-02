Murat Yetkin, Erdoğan’la gündem olan diyaloğun perde arkasını anlattı

Yayınlanma:
Murat Yetkin, Erdoğan’la arasında geçen ve gündem olan diyaloğun perde arkasını anlattı. Yetkin, 'Devridaim yapıyor' sözlerinin ardından Erdoğan'a, "Okan doğru konuşmuyor. Ben Meclis çalışmalarını izlerim, kendisi de bilir" dediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 21 Ocak tarihindeki grup toplantısının arından gazetecilerle karşılaşması sırasında gazeteci Murat Yetkin ile yaptığı diyalog hayli gündem olmuştu.

Erdoğan’ın, Yetkin’i gördükten sonra yanındakilere dönerek, "Bu son zamanlarda piyasalarda var mıydı ya?" ifadelerini kullandığı, bu sözlerin ardından bir kişinin, "Son zamanlarda bir devirdaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak" şeklinde yanıt verdiği görülmüştü.

YETKİN O SIRADA NELERİN YAŞANDIĞINI ANLATTI

Yetkin, gündem olan görüntülerin ardından o sırada neler yaşandığını anlattı.

Faruk Bildirici'nin Birgün'deki yazısında yer alan bilgilere göre Yetkin, 'Devridaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak' sözlerini AKP'ye yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun söylediğini açıkladı.

Telefonlarını bırakıp toplantıya giren' patronlar kim?

Bu sözlerin ardından Erdoğan'a, "Okan doğru konuşmuyor. Ben Meclis çalışmalarını izlerim, kendisi de bilir, diğer arkadaşlar da bilir" ifadelerini kullandığını belirten Yetkin o anlarda neler yaşandığını şu şekilde kaydetti:

“AK Parti Grubu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinledikten sonra gazeteci arkadaşım Maruf Buzcugil ile ‘Gidip bakalım, belki soru da sorabiliriz’ diyerek dış kulise çıkarak diğer gazetecilerle birlikte Erdoğan’ın da çıkmasını beklemeye başladık. Erdoğan, hizamızdan geçerken birden durdu, bana dönerek ‘Sen çoktan yoktun ya…’ dedi. Doğrusu şaşırdım. Sonra diğer gazetecilere dönerek ‘Bu son zamanlarda piyasada var mıydı ya?’ dedi. Ben de ‘Ben hep buradayım, Meclis çalışmalarını sürekli izliyorum’ yanıtını verdim.

Bu arada, görüntülerden çıkarsama yapanlar için söyleyeyim, tokalaşma ya da tokalaşma girişimi de olmadı. Bunu olumlama ya da olumsuzlama değil, sadece olmadığını belirtmek için söylüyorum.

Cumhurbaşkanı’na yanıtımın üstüne Okan Müderrisoğlu “Son zamanlarda bir devridaim yapıyor, inşallah doğru yolu bulacak” diye söze girdi. Erdoğan, bana dönerek, ‘Bak, bak, ne diyor?’ dedi. Ben de ‘Okan doğru konuşmuyor. Ben Meclis çalışmalarını izlerim, kendisi de bilir, diğer arkadaşlar da bilir’ dedim.

Gazeteci arkadaşlardan da beni doğrulayanlar oldu. Cumhurbaşkanı yine bana dönerek ‘Ben niye görmüyorum o zaman?’ dedi. Ben de “Onu bilemem efendim, ama ben buradayım” dedim. Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler de gülerek yanımızdan uzaklaştı. Olay bu.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

