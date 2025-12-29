Murat Emir şehit polisler için isyan etti!

Yalova merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan Elmalık Köyü’nde gerçekleştirilen IŞİD operasyonu sırasında, teröristlerin polis ekiplerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Saat 02.00’da başlayan çatışma saatlerce sürerken çatışmada yaralanan 3 polis şehit oldu.

Yalova'daki IŞİD çatışmasının ayrıntıları ortaya çıktı! TEM'in ardından Özel Hareket gelmiş

3 ŞEHİT 9 YARALI!

Şehit düşen polislerin isimlerinin Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan olduğu öğrenilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını ifade etti. Çatışmada yaralanan polis memurlarının Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu ve Yusuf Irak olduğu aktarıldı.

MURAT EMİR İSYAN ETTİ!

Murat Emir, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Yalova'da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polisin ve 1 bekçinin yaralandığını açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve sorumlulara tepki gösterdi.

Açıklamasında, “Yalova’da terör örgütü IŞİD’in yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen üç kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullanan Emir, “Acımız büyük ancak bu acı, ‘Geliyorum’ diyen ihmalleri konuşmamızı gerekli kılıyor. Artık bu acıları yaşamamak için sormamız gerekiyor.” dedi.

“BURNUNUZUN DİBİNDEKİ BU CEPHANELİĞİ NASIL ISKALADINIZ?”

“IŞİD bu şehre dün gelmedi. Dergi çıkardıkları, taban tuttukları biliniyor. Bugün de polisimizle saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acıyla öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev sıradan bir konut muamelesi gördüysebu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek?” ifadeleriyle duruma tepki gösteren Emir, “Karşıda ağır silahlı teröristler varken prosedüre uygun, risk analizine dayalı, zırhlı araç ve Özel Harekât destekli bir giriş yerine, evlatlarımız neden savunmasız bir şekilde ateş hattında kaldı? Bu planlamayı kim yaptı?” ifadekerine yer verdi.

Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

Emir, sözlerinin devamında “Eğer kahramanlarımız o evin terör inine dönüştüğünü, içeride ağır mühimmat yığınağı yapıldığını bilseydi prosedür gereği en önde zırhlı araçlarla, Özel Harekât’ın tam donanımlı timleriyle giderdi.” dedi.

“BU MİLLETİN EVLATLARININ CANI SİYASİ İMAJINDAN DEĞERLİDİR”

“Şehirde saatlerce çatışma sürerken sizin ilk işiniz RTÜK’ün üzerinden yayın yasağı getirmek ve DMM’den ‘Aman dezenformasyon var’ demek oldu. İnsanlar burnunun dibindeki tehlikeyi bilmesin, kimse ihmalleri konuşmasın, ‘Her şey kontrol altında’ yalanı sürsün diye, ilk dakikada gerçeğe sansür uyguluyorsunuz.” açıklamasında bulunan Murat Emir, “Bu milletin evlatları toprağa düşerken sizin derdiniz ‘Haber duyulmasın, karizma çizilmesin’ ise yerin dibine batsın sizin koltuk sevdanız. O koltuklarda oturup sosyal medyadan hamaset yapmakla bakanlık yapılmaz.” ifadelerini kullandı.

Emir, sözlerini “ Yalova’daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir.” tepkisiyle noktaladı.