Mülteci kadınlara seks karşılığında yardım! "Yardımsever" hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık için hazırlanan iddianamede 35 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanık Sadettin K.'nın 2014 yılında Umut Hayır Mağazası adında bir mağaza açtığı ve bu işletme aracılığı ile ihtiyacı olan insanlara yiyecek, giyecek, kömür, kırtasiye gibi temel ürünler temin ettiği öğrenildi.

Müşteki durumunda bulunan F.M. ve S.H.M, seneler önce Suriye'den Ankara'ya geldiklerinde bu mağazaya erzak yardımı almak için gittiklerinde sanığın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

İktidar medyası "Mültecilere yardım ediyor" diye övüyordu: Suriyeli kadınlara istismardan tutuklandı

"SANA PARA VEREYİM BENİMLE BİRLİKTE OL"

Sanığın her iki kadına "sana para vereyim, benimle birlikte ol" diyerek teklifte bulunduğunu, teklifi kabul etmeyen kadınların yardıma muhtaç olmalarından dolayı 5-6 yıl boyunca birçok kez mağazaya gittikleri ve her defasında cinsel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.

Tanık olarak iddianamede ifadesi bulunan U.H, isimli kadın 12 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini, eşi görme engelli olduğu için yaşadığı mahalledeki diğer kadınlarla birlikte sanığın yardım dağıttığı yere gittiğini söyledi.

U.H, sanığı yardım edeceği kadınları kendisinin seçtiğini, bir kere kadınların arkasına geçerek sarıldığı görmesi üzerine yarımları almadan korkup kaçtığını, yardıma ihtiyacı olan kadınların sanığa bu yüzden bir şey diyemediğini söyledi.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Emekli olduktan sonra hayır işleriyle uğraşmaya başladığını belirten sanık ise, söz konusu mağazada vatandaşların bağışlarını mültecilere ulaştırdığını söyleyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, müştekilere karşı eylemlerde bulunarak cinsel saldırı suçunu zincirleme şekilde işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "basit cinsel saldırı" suçundan 35 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.