Muhalefetin verdiği IŞİD önergeleri yeniden gündemde! Bu sorular Meclis’te cevapsız kaldı

Yalova’da düzenlenen IŞİD operasyonunda 3 polisin şehit olması, terör örgütü IŞİD ile ilgili Meclis’te verilen önergeleri tekrar gündeme getirdi. Meclis kayıtlarına göre; DEM Partili Meral Danış Beştaş, 2024 yılında hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a hem de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya IŞİD’in Türkiye’deki faaliyetleriyle ilgili soru önergesi verdi.

Beştaş, Tunç’un yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, 2016 yılında Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin katledildiği saldırıya ilişkin davadaki IŞID’lilerin çoğuna tahliye ve beraat kararı verildiği iddialarını gündeme taşıdı ve “Daha evvel de İstanbul mahkemelerinin ‘ikametgâhı belli olduğu ve kaçma şüphesi olmadığı’ gerekçesiyle serbest bıraktığı IŞİD mensupları nazara alındığında, IŞİD üyeleri için farklı bir hukuk mu uygulanmaktadır? IŞİD’li sanıklara yönelik cezasızlık algısının, yeni katliamlara neden olacağı gerçeği neden gözardı edilmektedir?” sorularını yöneltti.

BAKAN TUNÇ VERİLERİ PAYLAŞMADI!

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Beştaş’ın sunduğu önergeye bu yılın mayıs ayında dönüş yapan Tunç, mahkemelerin bağımsız olduğunu söylemekle yetindi. Tunç, verilen kararların hukuki dayanaklarına ilişkin bilgi bulunmadığını ifade ederek “Yargılaması devam eden IŞİD üyelerinin sayısı nedir? Cezaevlerinde kaç IŞİD üyesi vardır? Haklarındaki beraat kararı verilen IŞİD’li sayısı nedir? Hâlihazırda kaç IŞİD üyesi hakkında yakalama kararı verilmiştir? Adli kontrol şartıyla serbest kalan IŞİD’li sayısı nedir?” gibi sorulara yönelik bir veri paylaşmadı.

“438 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL”

Beştaş, 2024 yılında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede ise Türkiye’deki IŞİD yapılanmasına ve İstanbul, Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen saldırıya dikkat çekti.

Beştaş, Yerlikaya’ya “IŞİD’in diğer ülkelerdeki yapılanmaları için Türkiye’yi üs olarak kullandığı yönünde bilgiler ve kayıtlar bakanlığınızca tespit edilmiş midir? Sınır dışı edilen IŞİD’e mensup kişilerin sahte pasaportlarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları iddiaları doğrulanmış mıdır? Arama listenizde kaç IŞİD üyesi bulunmaktadır? Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’nde IŞİD evlerinden söz edilmekte olup bu konuda bakanlığınızca hangi çalışmalar yürütülmüştür? IŞİD üyelerinin sınır dışı edilmesi için hangi çalışmalar yürütülecektir?” sorularını sordu.

Yerlikaya, verdiği yanıtta 2024 yılının ilk 8 ayında terör örgütüne 965 operasyon düzenlendiğini ifade ederek “2 bin 328 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 546’sı tutuklanmış, 438’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. 20 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 52’si bombalı eylem olmak üzere 70 terör eylemi engellenmiştir” açıklamasını yaptı.

“ÜLKEMİZ KARARLILIKLA MÜCADELE ETMEKTEDİR “

Önergede yer alan “IŞİD evleri” gibi iddialar noktasında ayrıntılı bilgi vermeyen Yerlikaya, “Ülkemiz terör örgütleriyle ayrım gözetmeden, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde etkin bir şekilde ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Terörle mücadele kapsamında elde edilen bilgilere ilişkin detaylı çalışmalar yapılmakta, gelen ihbarlar ilgili birimlerle anında paylaşılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.



