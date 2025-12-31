Son dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: Yılbaşına saatler kala yakalandılar

Yılbaşında eylem yapacağı bilgisi üzerine emniyet birimleri IŞİD'e yönelik operasyonları artırmış tespiti yapılan çok sayıda yere operasyon yapılmıştı.

Yalova'daki örgüt hücresine düzenlenen operasyonda ise acı haber gelmişti. Yaklaşık 7 saat süren operasyonda 3 polis hayatını kaybederken 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. Yalova'nın ardından örgüte yönelik operasyonların sayısı, gözaltılar ve tutuklamalar artarken İstanbul'dan bir haber daha geldi.

İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki IŞİD operasyonunda üç polisin şehit olduğu çatışma sonrası terör örgütü propagandası yapan 28, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında sosyal medyadan tespit edilen şahısların aynı adreste yakalandıkları ifade edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

YILBAŞINA SAATLER KALA YAKALANDILAR

O açıklama şu şekilde:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."