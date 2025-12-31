Son dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: Yılbaşına saatler kala yakalandılar

Son dakika... İstanbul'da IŞİD operasyonu: Yılbaşına saatler kala yakalandılar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sabah itibariyle İstanbul'da IŞİD operasyonu düzenlendi. Yılbaşına saatler kala yakalandılar operasyonda IŞİD bağlantılı 29 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşında eylem yapacağı bilgisi üzerine emniyet birimleri IŞİD'e yönelik operasyonları artırmış tespiti yapılan çok sayıda yere operasyon yapılmıştı.

Yalova'daki örgüt hücresine düzenlenen operasyonda ise acı haber gelmişti. Yaklaşık 7 saat süren operasyonda 3 polis hayatını kaybederken 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. Yalova'nın ardından örgüte yönelik operasyonların sayısı, gözaltılar ve tutuklamalar artarken İstanbul'dan bir haber daha geldi.

İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'daki IŞİD operasyonunda üç polisin şehit olduğu çatışma sonrası terör örgütü propagandası yapan 28, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü anlaşılan 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

son-dakika-istanbulda-isid-operasyonu-yilbasina-saatler-kala-yakalandilar-2.jpg

Başsavcılığın açıklamasında sosyal medyadan tespit edilen şahısların aynı adreste yakalandıkları ifade edildi.

son-dakika-istanbulda-isid-operasyonu-yilbasina-saatler-kala-yakalandilar-3.jpg

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

YILBAŞINA SAATLER KALA YAKALANDILAR

O açıklama şu şekilde:

"Terör örgütüyle bağlantılı olarak Yalova ilimizde gerçekleşen menfur saldırı sonucunda (3) emniyet mensubumuzun şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen (28) şüpheli ve örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü anlaşılan (1) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimizde 31.12.2025 saat 01:00 itibariyle (29) ayrı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda tüm şüpheliler yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
CİMER'e asılsız şikayet yapanlar yandı! Sonu adliyede bitecek
CİMER'e asılsız şikayet yapanlar yandı! Sonu adliyede bitecek
İstanbul'un en lüks semtindeki ünlü mekanlara tek tek mühür vuruldu
İstanbul'un en lüks semtindeki ünlü mekanlara tek tek mühür vuruldu