Muğla'yı hortum vurdu üretici perişan oldu
Yayınlanma:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan sağanak, fırtına, dolu ve hortum, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Kumluova Mahallesi’nde yaklaşık 100 dönüme yakın sera zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum, özellikle seralara ve tarım alanlarına ağır zarar verdi. Bölge çiftçileri, hortumun etkisiyle metrelerce hava hareketi hissederken, birçok sera örtüsü ve ekipman kullanılamaz hale geldi. Fırtına sırasında gökyüzünde spiral bir hortumun görüldüğü birçok amatör video ve görsel sosyal medyada paylaşıldı. seralar.jpeg

Tarım arazilerinde oluşan zarar sonrası üreticiler zor anlar yaşarken, olayın hemen ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açıklamalarda bulundu. Aras, açıklamasında “Ekmeklerini topraktan kazanan kıymetli üreticilerimizin yanındayız” dedi.

seralar2.jpeg

seralar3.jpeg

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Kısa süreli etkili olan hortumun şiddetinden seralar zarar gördü. Bu tür ani rüzgâr olaylarının, özellikle açık tarım alanlarında ciddi maddi kayıplara yol açtığı belirtiliyor.

Aras paylaştığı destek mesajında, "Bu zor günlerde üreticimizin yanındayız; zararın kısa sürede tespit edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

seralar4.jpegYurttaşlar ve üreticiler, tarım sigortası ve afet destekleri konusundaki belirsizliklerin giderilmesini ve yeniden üretime dönebilmek için gerekli kaynakların bir an önce sağlanmasını gerektiğini ifade ediyor.

