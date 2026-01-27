Muğla'yı hortum vurdu üretici perişan oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum, özellikle seralara ve tarım alanlarına ağır zarar verdi. Bölge çiftçileri, hortumun etkisiyle metrelerce hava hareketi hissederken, birçok sera örtüsü ve ekipman kullanılamaz hale geldi. Fırtına sırasında gökyüzünde spiral bir hortumun görüldüğü birçok amatör video ve görsel sosyal medyada paylaşıldı.

Tarım arazilerinde oluşan zarar sonrası üreticiler zor anlar yaşarken, olayın hemen ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, açıklamalarda bulundu. Aras, açıklamasında “Ekmeklerini topraktan kazanan kıymetli üreticilerimizin yanındayız” dedi.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Kısa süreli etkili olan hortumun şiddetinden seralar zarar gördü. Bu tür ani rüzgâr olaylarının, özellikle açık tarım alanlarında ciddi maddi kayıplara yol açtığı belirtiliyor.

Aras paylaştığı destek mesajında, "Bu zor günlerde üreticimizin yanındayız; zararın kısa sürede tespit edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için ekiplerimiz çalışıyor” dedi.

Yurttaşlar ve üreticiler, tarım sigortası ve afet destekleri konusundaki belirsizliklerin giderilmesini ve yeniden üretime dönebilmek için gerekli kaynakların bir an önce sağlanmasını gerektiğini ifade ediyor.