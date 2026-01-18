Muğla'da tekne battı: Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'da tekne battı: Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde batan teknede, aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Muğla Gökova Körfezi’nde bir teknenin batması sonucu aynı aileden İ.Ö. hayatını kaybederken, 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, bugün Gökçe Sahili Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi.

Ziraatçılar Koyu'na yüzerek çıkan bir kişinin, 5 kişinin bulunduğu bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

BALIK AVLAMAYA ÇIKMIŞLAR

Yapılan çalışmalar neticesinde İ.Ö.’nün cansız bedenine ulaşılırken, A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. ise yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturmada teknedekilerin aynı aileye mensup kişiler olduğu öğrenildi ve 5 metrelik fiber tekneyle balık avlamaya çıktıkları belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

