Muğla'da salgın krizi: 11 mahalle karantinaya alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir işletmede tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 11 mahallede karantina başlatıldı. 30 gün boyunca hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, şap hastalığının ortaya çıkması üzerine geniş çaplı bir karantina önlemi uygulamaya konuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bir büyükbaş işletmesinde hastalığın tespit edilmesi sonrasında harekete geçti.

11 MAHALLEDE HAREKET KISITLAMASI

Kemikler Mahallesi 'koruma bölgesi' olarak belirlenirken, Ağacılıhoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması getirildi. Bu mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışı 30 gün süreyle tamamen yasaklandı.

12 BİN 763 HAYVANA AŞI UYGULANDI

İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde koruma amaçlı olarak 12 bin 763 hayvana şap aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Yetiştiricilere, hastalığın yayılmaması için dezenfeksiyon uygulamaları ve diğer tedbirler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığı vurgulandı.

SAHA ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, Milas ve çevresindeki tüm saha faaliyetlerinin teknik personel tarafından yakından izlendiği belirtildi. Karantina sürecinin ve alınan önlemlerin, hastalığın kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi amacı taşıdığı ifade edildi.

