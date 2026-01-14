Sedat Kaya - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Muğla'da 'Hukuk Fakültesi' Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulmasına ilişkin karar, 6 Aralık 2018 tarihli ve 413 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete’de yayımlandı. Aradan 8 yıl geçti. Ancak fakülte, bugün hâlâ öğrenci almıyor, eğitim-öğretime başlamış değil.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmen kurulan fakülte, üniversitenin kurumsal yapısında yer alıyor; web sitesi mevcut, dekan vekili atanmış, sınırlı sayıda akademik personel bulunuyor. Buna karşın fakülte, bugüne kadar ÖSYM YKS tercih kılavuzlarında hiç yer almadı ve tek bir öğrenci dahi almadı.

KÂĞIT ÜZERİNDE VAR, KAMPÜSTE YOK

Türkiye’de yükseköğretim mevzuatına göre bir fakültenin fiilen var sayılabilmesi için sadece kuruluş kararı yeterli değil. YÖK’ün onayıyla öğrenci alımına açılması, ders programlarının oluşturulması ve eğitimin başlaması gerekiyor. MSKÜ Hukuk Fakültesi ise 8 yıldır bu eşiği aşabilmiş değil. Bu durum, “hukuken var ama fiilen yok” şeklinde özetlenebilecek bir tabloyu ortaya koyuyor.

MUĞLA GİBİ BİR İLDE HUKUK FAKÜLTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Muğla; nüfusu, artan adli iş yükü, avukat sayısı, baroların yoğunluğu ve coğrafi genişliği dikkate alındığında, bir Hukuk Fakültesi için doğal aday illerden biri olarak gösteriliyor. Buna rağmen fakültenin yıllardır pasif durumda tutulması, planlama mı eksiklik, yoksa bilinçli bir tercihin sonucu mu? sorusunu gündeme getiriyor.

KAMUOYU YANIT BEKLİYOR

Fakülte neden 8 yıldır öğrenci almıyor? YÖK’ün ve üniversite yönetiminin yol haritası var mı? Hukuk Fakültesi açılacaksa ne zaman, açılmayacaksa neden hâlâ “varmış gibi” tutuluyor? Bu sorulara bugüne kadar net ve takvimlendirilmiş bir açıklama yapılmış değil.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hukuk Fakültesi örneği, Türkiye’de yükseköğretimde sıkça rastlanan bir sorunu gözler önüne seriyor: Kuruluyor ama başlatılmıyor. Bu durum yalnızca bir fakültenin gecikmesi değil; kamu kaynakları, akademik planlama ve kamuoyuna karşı şeffaflık açısından da ciddi bir problem.

Sekiz yıl, bir fakültenin “hazırlık aşaması” için uzun değil; fazlasıyla uzun bir süre. Bugün Muğla'da hukuk eğitimi almak isteyen öğrenciler için kamu üniversitesi düzeyinde bir seçenek bulunmuyor. En yakın alternatifler genellikle Aydın (ADÜ), Antalya (Akdeniz Üniversitesi) veya İzmir’deki üniversiteler.