Muğla'da "Aydın Ayaydın" operasyonu mu? İHA'nın bürosu basıldı! Çok sayıda gazeteci gözaltında

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Muğla'daki yerel gazetecilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İHA'NIN BÜROSU BASILDI, BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında Seydikemer'de bulunan bir villaya düzenlenen baskında gazeteci Cemal Demirtaş ve Ruhi Kürşat Keskin gözaltına alındı. Serap Ülkü Özdemir ile bir kişinin kaçtığı iddia edildi. Muğla Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Pınar Boyacı'nın da evinde yapılan arama sonrası gözaltına alındığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında gazeteciler Cemal Demirtaş, Ruhi Kürşat Keskin ve Serap Ülkü Özdemir'in ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Muğla Bürosuna da baskın düzenleyen ekipler, İHA'nın bilgisayar ve flaş bellek gibi dijital materyallerine el koydu.

İHA'nın Muğla Bürosu'nda yapılan baskında el konulan dijital materyaller listesi

Soruşturmanın, "Sakaraltı - Sakarüstü" isimleriyle faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarına yönelik olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET DAHİL ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

Savcılık, gözaltına alınan gazetecilerin, soruşturmaya konu sosyal medya hesapları üzerinden, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti yoluyla kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" gibi suçları işlendiklerini öne sürdü.

AKP'Lİ VE MHP'Lİ İSİMLER ŞİKAYETÇİ

Dosyada şikayetçi olarak ise, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, AKP 25 ve 26. Dönem Milletvekili Adayı ve Muğla Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Elvan Göçer, AKP Muğla İl Teşkilat Başkanı Emre Güçlü, AKP Muğla Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Duygu Pınar Marçalı ile Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça yer aldı.

Soruşturma dosyasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin, "müştekileri gerçek dışı bilgilerle hedef alarak, haklarında itibar zedeleyici paylaşımlarda bulundukları" iddia edildi.

GAZETECİLERE "AYDIN AYAYDIN" OPERASYONU MU?

AKP'li vekilin kuzeni Mert Ayaydın hakkında karar verildi: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı

Gazetecilere yönelik soruşturma ve operasyonda, suçlamalar her ne kadar Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret ile yanıltıcı bilgiyi alenen yayma olarak açıklansa da, Muğla'da çeşitli çevreler tarafından bu operasyonun düzenlenme nedeninin, "AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın yeğeninin, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı haberlerinin yapılması" nedeniyle düzenlendiği iddia ediliyor.