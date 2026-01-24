MSB’den 'İskenderun Alayı'nın taşınma iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. MSB, yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bölgedeki askeri varlığın artırılacağını belirtti.

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka Trabzon'a taşınacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan Amfibi Kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı 8 bine kadar çıkacaktır" denildi.

İKİ ER SIVI KAYBI NEDENİYLE ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan MSB, 25 Temmuz 2025’te İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki askerin “sıvı kaybı” nedeniyle şehit olduğu olayla ilgili soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. İdari soruşturmada 11 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli kusurlu bulundu. Olayda ihmali olan alay ve tabur komutanı dahil 4 kişinin TSK ile ilişkisi kesilirken, 8 personele disiplin cezası verildi ve bazı sorumluların rütbeleri “er” seviyesine düşürüldü. Soruşturma raporu, adli süreç için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.