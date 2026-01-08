Motosikletiyle denize düşen sürücü kurtarıldı: Aracını çıkarmak için tekrar suya girince canından oldu!

Olay, Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemal U. idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak denize düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak sürücü Kemal U.'yu denizden sağ salim çıkarmayı başardı.

İKİNCİ KEZ DENİZE GİRDİ, GÖZDEN KAYBOLDU

Denizden çıkarıldıktan sonra motosikletinin suyun içinde kaldığını gören Kemal U., aracının durumuna bakmak ve muhtemelen kurtarmak amacıyla yeniden denize girdi. Ancak bir süre sonra suyun üzerinde çırpınmaya başlayan sürücü, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gözden kayboldu.

SAHİLDEKİ MÜDAHALE SONUÇ VERMEDİ

Vatandaşlar tarafından ikinci kez sudan çıkarılan Kemal U. için olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran sürücüye sahilde uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak Kemal U., yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

CENAZE ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kemal U.'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazanın ve ardından yaşanan trajik ölümün detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.