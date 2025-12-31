Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Sürücü hastaneye kaldırıldı
Bursa’nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı bir kaza meydana geldi.
Akşam saat 20.30 civarında Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki M.Y.'nin kullandığı 16 BJH 063 plakalı motosiklet ile R.D.'nin idaresinde bulunan 16 H 9664 plakalı otomobil çarpıştı.
ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE MOTOSİKLET DEVRİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücü M.Y. ise yere düşerek hafif yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.Y., ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Otomobilin sürücüsünün ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)