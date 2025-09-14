Milyonların iradesine Ankara'da sahip çıkılacak! Ankara'daki mitinge saatler kaldı

CHP, yarın Ankara'da görülecek olan 38. Kurultayı'nın iptal davası öncesi bugün Ankara Tandoğan meydanında devasa bir miting düzenleyecek. 'Kayyuma hayır' sloganı ile yapılacak olan 'Büyük Ankara Mitingi' saat 17.00'de Tandoğan meydanında başlayacak.

CHP Lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı miting paylaşımında, "Biz sadece millete güveniyor, sadece millete inanıyoruz" ifadeleri ile tüm Ankaralıları mitinge çağırdı. Özel ayrıca, "Sokağa çıkamayan, pazara inemeyen, tarlaya giremeyen köhnemiş bir iktidarın son çırpınışlarına teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kurultay davasından hemen önce yapılacak dev miting için çevre illerden de yoğun katılım olması beklentiler arasında. Tandoğan'da yapılacak miting için hazırlıklar günler öncesinden başladı. CHP Lideri Özel'in mesajını içeren telefon aramaları günlerdir yapılarak, Ankaralılar mitinge davet edildi. Miting alanını için bazı yollar bir gece önceden trafiğe kapatıldı.

81 İL BAŞKANI DA MİTİNGTE OLACAK

Ankara mitingine İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber 81 il başkanı da katılım sağlayacak.

İMAMOĞLU'NDAN MİTİNGE DAVET

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan miting Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi X hesabından da paylaşıldı. Vatandaşları mitinge davet İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz"

İmamoğlu, yaptığı videolu davet paylaşımında, "Milletçe 14 Eylül 17.00'de Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda buluşuyoruz" dedi.