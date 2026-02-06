Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli alacak
Bakanlığın duyurusuna göre ilan; uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip öğretmenler ile doktora ve üzeri akademik unvanı bulunan öğretmen ve diğer personelin yanı sıra, öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör/doçent/doktor öğretim üyelerini kapsıyor.
KONTENJANLAR AÇIKLANDI
MEB duyurusunda toplam kontenjan sayısının 826 olarak belirtildi. Kontenjan dağılımı is şu şekilde:
127 Uzman öğretmen / Başöğretmen
468 Doktora ve üzeri akademik unvanı olan eğitmen
231 Öğretim üyesi
Şehirlere göre eğitim merkezlerinde is kontenjan şu şekilde:
|Eğitim ve Uygulama Merkezi
|Kontenjan
|Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi
|46
|Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi
|35
|Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi
|88
|Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi
|96
|Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi
|47
|Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi
|26
|Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi
|124
|Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi
|63
|Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi
|92
|İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi
|90
|İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi
|72
|İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi
|47
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
MEB’in açıklamasına göre başvuru için kriterler şu şekilde:
YÖK’e tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlar
MEB kadrolarında görev yapıp doktora veya daha üst akademik unvana sahip öğretmen ve diğer personeller
Öğretmen olarak görev yapan ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı bulunanlar
657 4/B sözleşmeli çalışanlar bu alıma başvuramaz
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvurular, MEB’in duyurusunda belirtilen şekilde mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet ile gerçekleştirilecek.
Adaylar sadece 1 eğitim ve uygulama merkezi tercihi yapabilecek. Birden fazla kriterden şartı tutanlar yalnızca bir kriterden başvuru yapabilecek. Aynı kişi hem doktora mezunu hem uzman öğretmense bile tek kaynaktan başvuru yapabiliyor (ikisini birden kullanamıyor).
MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMI KILAVUZU
MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMI TAKVİMİ
Aşağıdaki tarihler, ilettiğiniz takvim görselindeki EK-1’e göre derlenmiştir:
1) Öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar için
Duyuru: 6 Şubat 2026
Elektronik başvuru: 9-13 Şubat 2026
Sonuçların ilanı: 27 Şubat 2026
2) Bakanlık kadrolarında görev yapanlar için
Duyuru: 6 Şubat 2026
Elektronik başvuru: 9-13 Şubat 2026
Başvuruların değerlendirilmesi: 16-18 Şubat 2026
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 19 Şubat 2026
İtirazların alınması: 20-26 Şubat 2026
İtirazların sonuçlandırılması: 20-27 Şubat 2026
Sözlü sınava hak kazananların ilanı: 28 Şubat 2026
Sözlü sınav: 3-9 Mart 2026
Sözlü sınav sonuçları: 11 Mart 2026
Sözlü sınava itirazların alınması/değerlendirilmesi: 12-18 Mart 2026
İtirazların sonuçlandırılması: 12-19 Mart 2026
Sonuçların ilanı: 25 Mart 2026
3) Ek atama
Duyuru: 27 Mart 2026
Elektronik başvuru: 28-30 Mart 2026
Sonuçların ilanı: 1 Nisan 2026
“EĞİTİMLER NİSAN’DAN ÖNCE BAŞLAR MI?”
Takvimin son adımının 1 Nisan 2026 (ek atama sonuçları) olması ve asıl yerleştirme süreçlerinin mart sonuna kadar uzaması nedeniyle, eğitimlerin Nisan’dan önce başlaması pratikte zor görünüyor.