Millî Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli alacak
Yayınlanma:
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Millî Eğitim Akademisi bünyesinde görev yapacak sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin başvuru kılavuzu ve takvimi yayımladı. Başvuruların 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı bildirildi.

Bakanlığın duyurusuna göre ilan; uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip öğretmenler ile doktora ve üzeri akademik unvanı bulunan öğretmen ve diğer personelin yanı sıra, öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör/doçent/doktor öğretim üyelerini kapsıyor.

KONTENJANLAR AÇIKLANDI

MEB duyurusunda toplam kontenjan sayısının 826 olarak belirtildi. Kontenjan dağılımı is şu şekilde:

  • 127 Uzman öğretmen / Başöğretmen

  • 468 Doktora ve üzeri akademik unvanı olan eğitmen

  • 231 Öğretim üyesi

Şehirlere göre eğitim merkezlerinde is kontenjan şu şekilde:

Eğitim ve Uygulama MerkeziKontenjan
Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi46
Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi35
Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi88
Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi96
Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi47
Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi26
Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi124
Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi63
Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi92
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi90
İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi72
İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi47

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

MEB’in açıklamasına göre başvuru için kriterler şu şekilde:

  • YÖK’e tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlar

  • MEB kadrolarında görev yapıp doktora veya daha üst akademik unvana sahip öğretmen ve diğer personeller

  • Öğretmen olarak görev yapan ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı bulunanlar

  • 657 4/B sözleşmeli çalışanlar bu alıma başvuramaz

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, MEB’in duyurusunda belirtilen şekilde mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet ile gerçekleştirilecek.

Adaylar sadece 1 eğitim ve uygulama merkezi tercihi yapabilecek. Birden fazla kriterden şartı tutanlar yalnızca bir kriterden başvuru yapabilecek. Aynı kişi hem doktora mezunu hem uzman öğretmense bile tek kaynaktan başvuru yapabiliyor (ikisini birden kullanamıyor).

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMI KILAVUZU

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMI TAKVİMİ

Aşağıdaki tarihler, ilettiğiniz takvim görselindeki EK-1’e göre derlenmiştir:

1) Öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar için

  • Duyuru: 6 Şubat 2026

  • Elektronik başvuru: 9-13 Şubat 2026

  • Sonuçların ilanı: 27 Şubat 2026

2) Bakanlık kadrolarında görev yapanlar için

  • Duyuru: 6 Şubat 2026

  • Elektronik başvuru: 9-13 Şubat 2026

  • Başvuruların değerlendirilmesi: 16-18 Şubat 2026

  • Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 19 Şubat 2026

  • İtirazların alınması: 20-26 Şubat 2026

  • İtirazların sonuçlandırılması: 20-27 Şubat 2026

  • Sözlü sınava hak kazananların ilanı: 28 Şubat 2026

  • Sözlü sınav: 3-9 Mart 2026

  • Sözlü sınav sonuçları: 11 Mart 2026

  • Sözlü sınava itirazların alınması/değerlendirilmesi: 12-18 Mart 2026

  • İtirazların sonuçlandırılması: 12-19 Mart 2026

  • Sonuçların ilanı: 25 Mart 2026

3) Ek atama

  • Duyuru: 27 Mart 2026

  • Elektronik başvuru: 28-30 Mart 2026

  • Sonuçların ilanı: 1 Nisan 2026

“EĞİTİMLER NİSAN’DAN ÖNCE BAŞLAR MI?”

Takvimin son adımının 1 Nisan 2026 (ek atama sonuçları) olması ve asıl yerleştirme süreçlerinin mart sonuna kadar uzaması nedeniyle, eğitimlerin Nisan’dan önce başlaması pratikte zor görünüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

