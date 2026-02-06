Bakanlığın duyurusuna göre ilan; uzman öğretmen/başöğretmen unvanına sahip öğretmenler ile doktora ve üzeri akademik unvanı bulunan öğretmen ve diğer personelin yanı sıra, öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör/doçent/doktor öğretim üyelerini kapsıyor.

KONTENJANLAR AÇIKLANDI

MEB duyurusunda toplam kontenjan sayısının 826 olarak belirtildi. Kontenjan dağılımı is şu şekilde:

127 Uzman öğretmen / Başöğretmen

468 Doktora ve üzeri akademik unvanı olan eğitmen

231 Öğretim üyesi

Şehirlere göre eğitim merkezlerinde is kontenjan şu şekilde:

Eğitim ve Uygulama Merkezi Kontenjan Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi 46 Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi 35 Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi 88 Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi 96 Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi 47 Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi 26 Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi 124 Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi 63 Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi 92 İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi 90 İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi 72 İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi 47

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

MEB’in açıklamasına göre başvuru için kriterler şu şekilde:

YÖK’e tabi öğretim üyesi kadrolarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip olanlar

MEB kadrolarında görev yapıp doktora veya daha üst akademik unvana sahip öğretmen ve diğer personeller

Öğretmen olarak görev yapan ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı bulunanlar

657 4/B sözleşmeli çalışanlar bu alıma başvuramaz

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, MEB’in duyurusunda belirtilen şekilde mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet ile gerçekleştirilecek.

Adaylar sadece 1 eğitim ve uygulama merkezi tercihi yapabilecek. Birden fazla kriterden şartı tutanlar yalnızca bir kriterden başvuru yapabilecek. Aynı kişi hem doktora mezunu hem uzman öğretmense bile tek kaynaktan başvuru yapabiliyor (ikisini birden kullanamıyor).

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMI KILAVUZU

MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ İSTİHDAMI TAKVİMİ

Aşağıdaki tarihler, ilettiğiniz takvim görselindeki EK-1’e göre derlenmiştir:

1) Öğretim üyesi kadrolarında bulunanlar için

Duyuru: 6 Şubat 2026

Elektronik başvuru: 9-13 Şubat 2026

Sonuçların ilanı: 27 Şubat 2026

2) Bakanlık kadrolarında görev yapanlar için

Duyuru: 6 Şubat 2026

Elektronik başvuru: 9-13 Şubat 2026

Başvuruların değerlendirilmesi: 16-18 Şubat 2026

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 19 Şubat 2026

İtirazların alınması: 20-26 Şubat 2026

İtirazların sonuçlandırılması: 20-27 Şubat 2026

Sözlü sınava hak kazananların ilanı: 28 Şubat 2026

Sözlü sınav: 3-9 Mart 2026

Sözlü sınav sonuçları: 11 Mart 2026

Sözlü sınava itirazların alınması/değerlendirilmesi: 12-18 Mart 2026

İtirazların sonuçlandırılması: 12-19 Mart 2026

Sonuçların ilanı: 25 Mart 2026

3) Ek atama

Duyuru: 27 Mart 2026

Elektronik başvuru: 28-30 Mart 2026

Sonuçların ilanı: 1 Nisan 2026

“EĞİTİMLER NİSAN’DAN ÖNCE BAŞLAR MI?”

Takvimin son adımının 1 Nisan 2026 (ek atama sonuçları) olması ve asıl yerleştirme süreçlerinin mart sonuna kadar uzaması nedeniyle, eğitimlerin Nisan’dan önce başlaması pratikte zor görünüyor.