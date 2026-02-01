MHP'li başkandan emekli aylığı itirafı: Çözemezsek oy alamayacağız bu kadar açık

Yayınlanma:
En düşük emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasına tepkiler devam ederken MHP Rize İl Başkanından itiraf gibi açıklama geldi. MHP'li Alkan, "Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Yerel seçimlerde gitmedi sandığa. Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez." ifadelerini kullanırken annesinin bile duruma isyan ettiğini kaydetti.

En düşük emekli aylıklarının Erdoğan'ın kararı ile 20 bin liraya çıkarılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahi tepki gösterdi. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından gözlerin çevrildiği Erdoğan da dolar üzerinden kıyas yaparak yeni zammın kapılarını kapatmıştı.

Son Dakika | Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Dolar hesabı yaptıErdoğan'dan emekli maaşı açıklaması!

yeni-proje-5.jpg

MHP'Lİ BAŞKAN: ÇÖZEMEZSEK, OY DA ALAMAYACAĞIZ. BU KADAR AÇIK

Rizeninsesi'nde yer alan habere göre, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada gazetecilerden Alkan'a ÇAYKUR ve emekli aylıkları soruldu. ÇAYKUR'da yapısal sorun olduğunu ifade eden Alkan, göreve gelenlerin değiştiğini ancak sistemin değişmediğini söyledi:

  • "ÇAYKUR’dan beklentilerimiz var. Biz, 21. yüzyıla uygun bir ÇAYKUR yapılanması istiyoruz. Bunu daha önce Sayın Bakan’a da anlattım. Biz Rizeliler çaya alışığız. Çay fiyatlarının Sayın Bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasına alışığız. Ama bu yıl çay fiyatı sosyal medyadan açıklandı. Rizeli buna üzüldü, kırıldı. Bu bir güven meselesidir."

Alkan sözlerinin devamında da emekli aylıkları hakkında annesinin dahi kendisine tepki gösterdiğini ve bunda haklı olduğunu söyledi. Son yerel seçimlerde halkın sandığa gitmediğini hatırlatan Alkan, Cumhur İttifakı'nda olduklarını ancak icracı olmadıklarını söyledi.

Sözlerini devamında emeklilerin göz ardı edilmesi halinde emeklilerin de kendilerini sandıkta göz ardı edeceğinin altını çizen MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan'ın yaptığı konuşma şu şekilde:

"Benim anam bile bunu soruyor bana. Rize’de kiralar 20 bin lirayı geçmiş. Bir emeklinin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Emekli torununa ayda bir hediye bile alamıyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı’ndayız ama icracı değiliz.

Sorunları görüyoruz, söylüyoruz. Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Yerel seçimlerde gitmedi sandığa. Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez.

Ben MHP İl Başkanıyım. Anam bana diyor ki: “Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız.” Ne diyeyim anama? Haklısın ana diyorum. Emeklilerin, çay üreticisinin, Rize’nin sorunlarını çözebilirsek gönüllerini alacağız. Çözemezsek, oy da alamayacağız. Bu kadar açık."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Türkiye
Geçinemeyen insanları hedef alan şebeke yakayı ele verdi!
Geçinemeyen insanları hedef alan şebeke yakayı ele verdi!
İzmir'de barajlardan iyi haber: İZSU verileri paylaştı
İzmir'de barajlardan iyi haber: İZSU verileri paylaştı