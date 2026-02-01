MHP'li başkandan emekli aylığı itirafı: Çözemezsek oy alamayacağız bu kadar açık
En düşük emekli aylıklarının Erdoğan'ın kararı ile 20 bin liraya çıkarılmasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahi tepki gösterdi. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından gözlerin çevrildiği Erdoğan da dolar üzerinden kıyas yaparak yeni zammın kapılarını kapatmıştı.
Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması!
MHP'Lİ BAŞKAN: ÇÖZEMEZSEK, OY DA ALAMAYACAĞIZ. BU KADAR AÇIK
Rizeninsesi'nde yer alan habere göre, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Burada gazetecilerden Alkan'a ÇAYKUR ve emekli aylıkları soruldu. ÇAYKUR'da yapısal sorun olduğunu ifade eden Alkan, göreve gelenlerin değiştiğini ancak sistemin değişmediğini söyledi:
- "ÇAYKUR’dan beklentilerimiz var. Biz, 21. yüzyıla uygun bir ÇAYKUR yapılanması istiyoruz. Bunu daha önce Sayın Bakan’a da anlattım. Biz Rizeliler çaya alışığız. Çay fiyatlarının Sayın Bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasına alışığız. Ama bu yıl çay fiyatı sosyal medyadan açıklandı. Rizeli buna üzüldü, kırıldı. Bu bir güven meselesidir."
Alkan sözlerinin devamında da emekli aylıkları hakkında annesinin dahi kendisine tepki gösterdiğini ve bunda haklı olduğunu söyledi. Son yerel seçimlerde halkın sandığa gitmediğini hatırlatan Alkan, Cumhur İttifakı'nda olduklarını ancak icracı olmadıklarını söyledi.
Sözlerini devamında emeklilerin göz ardı edilmesi halinde emeklilerin de kendilerini sandıkta göz ardı edeceğinin altını çizen MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan'ın yaptığı konuşma şu şekilde:
"Benim anam bile bunu soruyor bana. Rize’de kiralar 20 bin lirayı geçmiş. Bir emeklinin bu şartlarda geçinmesi mümkün değil. Emekli torununa ayda bir hediye bile alamıyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı’ndayız ama icracı değiliz.
Sorunları görüyoruz, söylüyoruz. Emekliyi göz ardı ederseniz, emekli de sizi sandıkta göz ardı eder. Yerel seçimlerde gitmedi sandığa. Eğer Cumhur İttifakı emekliyi mutlu edemezse, bu tablo değişmez.
Ben MHP İl Başkanıyım. Anam bana diyor ki: “Çözemezseniz sandıkta cevabını alırsınız.” Ne diyeyim anama? Haklısın ana diyorum. Emeklilerin, çay üreticisinin, Rize’nin sorunlarını çözebilirsek gönüllerini alacağız. Çözemezsek, oy da alamayacağız. Bu kadar açık."