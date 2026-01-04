MHP'den bir ABD mesajı daha: Lafı evelemeye, gevelemeye gerek yok!

Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Uluslararası Ceza Mahkemesince ‘savaş ve soykırım suçları’ nedeniyle hakkında ‘tutuklama kararı’ verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’ın kapısında karşılanıyor. Diğer taraftan; ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi derdest edilerek yargılamak üzere New York’a götürülüyor. Lafı evelemeye, gevelemeye gerek yok. BM Şartı'nın 2'nci maddesinin kâğıt üzerinde dahi hiçbir hükmü kalmadı. Uluslararası hukukun tabutuna son çivi de çakıldı" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılarak ABD’ye götürülmesiyle ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesince ‘savaş ve soykırım suçları’ nedeniyle hakkında ‘tutuklama kararı’ verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray’ın kapısında karşılanıyor. Diğer taraftan; ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği baskınla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi derdest edilerek yargılamak üzere New York’a götürülüyor. Lafı evelemeye, gevelemeye gerek yok. BM Şartı'nın 2'nci maddesinin kâğıt üzerinde dahi hiçbir hükmü kalmadı. Uluslararası hukukun tabutuna son çivi de çakıldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
