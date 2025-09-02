Meyve aşkı başına dert açtı: Sevimli ayıya MR çektiler

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin midesine dokunması sonucunda rahatsızlandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, ayıya MR çekilmesine karar verdi.

Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavisinin ardından taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alana götürüldü. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.

“MEYVEYİ SANIRIM FAZLA YEMİŞLER”

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, ayının sağlık durumuna ilişkin "Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan'ı son anda yetiştirdiler. Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklığımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200- 300 kiloya yaklaşmış. O da meyveyi sanırım fazla yemişler. Biz yaptığımız tetkiklerde onu anladık.” ifadelerini kullandı.

“Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu. Soluk algısı, karın ağrıları durumunda hayvanlarda değişebiliyor. Yaptığımız tetkiklerde de burada işte bilgisayarda tomogrofisini çektik, kan tahlillerine baktık. Tetkiklerde başka bir sorun olmadığını anladık ve karın ağrısı tedavisi yaptığımızda toparladı zaten” ifadelerini kullanan Günay, “Şu an gayet keyfi yerinde, tedavisini yaptık ama biz takibimize devam ediyoruz. Bundan sonra inşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

