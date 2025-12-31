Metro turnikelerinde güvenliğe taşlı saldırı: O anlar kamerada

Adana'da iki vandal, metro turnikeleri önünde tartıştıkları güvenlik görevlilerine kaldırım taşı fırlattı. Çevreden geçen vatandaşlara aldırış etmeyen saldırganların o anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.