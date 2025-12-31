Metro turnikelerinde güvenliğe taşlı saldırı: O anlar kamerada

Adana'da iki vandal, metro turnikeleri önünde tartıştıkları güvenlik görevlilerine kaldırım taşı fırlattı. Çevreden geçen vatandaşlara aldırış etmeyen saldırganların o anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şehir magandalarının saldırı olayı, akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan Kurttepe İstasyonu'nda meydana geldi.

Metroda uyuyan adamı ateşe verdi!Metroda uyuyan adamı ateşe verdi!

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen saldırganlar, metro turnikelerinin önüne gelerek güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

ELLERİNE GEÇİRDİKLERİNİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLE VATANDAŞLARIN ÜZERİNE DIRLATTILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine fırlattı.

OLAY YERİNE GELEN POLİS, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, biber gazıyla şüphelilere müdahalede bulundu. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Şüphelileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

