Metorolojiden sağanak uyarısı ve sıcaklık sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Kasım hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif şiddette sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir ve Muğla'da lokal sağanakların etkili olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda hissedilir bir artış bekleniyor.

RÜZGAR TRAKYA'DA KUVVETLİ OLACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Trakya Kesimi'nde ise güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği öngörülüyor.

SİS VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis fenomeni beklendiğinden ulaşımda dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu