Meteorolojiden peş peşe uyarı! İstanbul’a kar geliyor, sıcaklık fena düşüyor
Yayınlanma:
Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası, Trakya ve İstanbul’da hava havanın hızla soğumasına neden olacak. Batı illerinde yağışlar kuvvetlenirken, sıcaklıklarda sert düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre özellikle batı bölgelerde sağanak etkisini artıracak. Trakya’dan gelen soğuk hava nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da bugün görülen karla karışık yağmurun yarın kara dönüşmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Megakentte pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) raporuna göre pazartesi sabahından itibaren sıcaklıklar hızla düşecek. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul Valiliği de soğuk hava ve yağışlara karşı uyarıda bulundu. Valilik, 3 Şubat Salı günü kentte en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceğini belirterek kuvvetli rüzgar ve yağışlara karşı tedbir çağrısı yaptı.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM tahminlerine göre yağışların Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli; Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında çok kuvvetli olması bekleniyor. Aydın’ın batı ilçeleri ile İzmir’in batısında ise yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

13 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji, İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yayımladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

