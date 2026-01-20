Meteoroloji'den Ege'ye fırtına uyarısı!

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyı şeridi için yarından itibaren geçerli olacak "kuvvetli rüzgar ve fırtına" uyarısı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyı şeridi için yarın sabah saatlerinden itibaren geçerli olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayımladı. Güney ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgarın, perşembe akşam saatlerine kadar bölge genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle Muğla kıyılarında rüzgarın şiddetini artıracağı, Datça, Marmaris ve Bodrum gibi turistik merkezlerde ise yer yer kuvvetli fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

BÖLGE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Fırtınanın etki alanı yarın öğle saatlerinden itibaren genişleyerek Aydın ve İzmir kıyılarını da kapsayacak. Perşembe günü öğle saatlerine kadar bu illerin kıyı kesimlerinde rüzgarın yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Deniz ulaşımından günlük yaşama kadar pek çok alanı etkilemesi beklenen bu hava muhalefetinin, özellikle kıyı şeridinde dalga boyunu da artırabileceği belirtiliyor.

OLASI RİSKLERE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgili birimleri uyardı. Ulaşımda yaşanacak aksamaların yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi fiziksel tehlikelere karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca lodosun etkisiyle oluşabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı da tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

