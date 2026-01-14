Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar fırtınası uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, Bartın ve Kastamonu illerini kapsayan bölge için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların, bölgedeki ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının özellikle Karabük'ün kuzeydoğusu ile Bartın ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlarla birlikte kar örtüsünün yer yer 5 ila 20 santimetre arasında bir kalınlığa ulaşması öngörülüyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde tipi, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istenirken; yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.