Meteoroloji uyarmıştı! Antalya’ya beklenen yağmur geldi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından, Antalya kent merkezinde sabaha karşı yağış başladı. Yağış, saat 14.00 sıralarında etkisini artırırken Konyaaltı Sahili yağıştan dolayı boş kaldı. Bazı yurttaşlar ise yağmur altında yürüyüş yaptı.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bir diğer uyarısında ise Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği de ifade edildi.

Yağışlar şiddetlendi, risk yükseldi: Turuncu alarm verildi

Antalya Körfezi'nin doğusunda, Manavgat-Gazipaşa arasında rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği de ifade edildi.