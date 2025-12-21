Meteoroloji uyarmıştı! Antalya’ya beklenen yağmur geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Antalya’da yağış etkili oldu. Batı Akdeniz’de ise öğleden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarının ardından, Antalya kent merkezinde sabaha karşı yağış başladı. Yağış, saat 14.00 sıralarında etkisini artırırken Konyaaltı Sahili yağıştan dolayı boş kaldı. Bazı yurttaşlar ise yağmur altında yürüyüş yaptı.

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından bir diğer uyarısında ise Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği de ifade edildi.

Antalya Körfezi'nin doğusunda, Manavgat-Gazipaşa arasında rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği de ifade edildi.

