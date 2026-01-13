Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi

Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Yayınlanma:
Mersin limanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen takipli çalışmalar kapsamında yurtdışından Mersin Limanı'na gelerek buradan yine yurtdışına gidecek olan ve geçici depolama alanında bulunan 50 koli içerisinde 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik ecza ürünü ele geçirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap ele geçirildi

Yakalanan ürünler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
