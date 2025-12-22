İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta birçok ünlü gözaltına alınmış, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Ünlü oyuncu Melisa Döngel ise adresinde bulunamamıştı. Döngel'in dün uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Yusuf Güney sağlık kontrolünde!

Adresinde bulunamayan bir diğer isim olan ünlü şarkıcı Yusuf Güney de bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmış, Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Melisa Döngel ve Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.