Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki görevinden alındı

Yayınlanma:
Son dakika... Gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy HaberTürk Genel Yayın Yönetmenliğinden alındı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen (TMSF) Habertürk'ün Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkan sağlamak iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ersoy, gözaltına alınmasının ardından TMSF yönetmeni tarafından görevden uzaklaştırıldı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ İÇİN"

Habertürk'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır.

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

