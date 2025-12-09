Son Dakika | Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

Son Dakika haberi...Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve aralarında ünlü haber spikerlerinin de bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Son Dakika | Ela Rümeysa Cebeci Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı

MEHMET AKİF ERSOY DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimlerle soruşturmanın kapsamı genişletildi.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRDÜ

Tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'u gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Savcılığın basına geçtiği bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamımda Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştır."

EKRAN YÜZLERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere götürülen spikerler, suçlamalar karşısında ifade vermiş ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil olmuştu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç isim de işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma, TCK'nın ilgili maddeleri olan TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

