Meclis'te arbede! Oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da, '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ile '2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi' üzerine görüşmeleri yapıldı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 249 ret oyuna karşılık 320 oyla kabul edildi.

Görüşme sırasında AKP ve CHP grubu arasında büyük bir kavga çıktı.

Meclis'teki kavgada gruplar arası büyük bir arbede yaşanırken Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

Halk TV'de Sansürsüz yayınına katılan CHP Milletvekili Ali Gökçek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözünü bitirdikten sonra söz istedik. Grup Başkanvekilimiz Gökhan Bey konuştu. Son söz aleyhte konuşan milletvekilinindir bunun üstüne yine de söz istediler. Mustafa Varank yine de Grup Başkanvekilimizin önüne geldi. Mustafa Varank olayı kışkırttı" dedi.

Fiziki müdahaleyi ilk olarak AKP'li Mustafa Varank'ın gerçekleştirdiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medyada yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Meclis’te bütçe görüşmelerini izliyoruz; adı “bütçe” olan bir oturumda, AKP sıralarından bütçeye dair tek bir cümle duymakta zorlanıyoruz.

Sanki bu kürsü, milletin parasının nasıl harcandığının konuşulduğu yer değil de, sorumluluktan kaçışın güvenli koridoru.

Çünkü bugünü konuşmak, bütçeyi konuşmak demek; yoksulluğu, hayat pahalılığını, emeklinin maaşını, işçinin ücretini, öğrencinin yurdunu, çiftçinin mazotunu, esnafın vergisini konuşmak demek.

Bu bütçe; memura “sabret”, emekliye “idare et”, asgari ücretliye “şükret” diyen, ama bir avuç ayrıcalıklı çevreye kapıları sonuna kadar açan bir bütçe.

Sanki bir yerlerden “bütçeyi savunacak argüman bulamıyorsanız, en iyisi CHP’ye vurun; tartışmayı bütçeden uzaklaştırın” denmiş gibi davranıyorlar.

İktidarın dilinden düşmeyen bu saldırganlık, bir güç gösterisi değil; bir acziyet itirafıdır."