Maydonoz Döner'e 'FETÖ' davasında 11 tahliye

Maydonoz Döner davasının bugün (4 Şubat) İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmasında savcı tüm tutukluların tutukluluk halinin devamını talep etti, mahkeme ise 11 sanığın tahliyesine karar verdi. Eksik hususlar için ise duruşma ertelendi.

Kayyum atanan Maydonoz Döner'de istenen cezalar belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin bugün (4 Şubat) davada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlamalarıyla toplam 73 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında ara karar çıktı.

"İŞ BULAMAYINCA ŞUBE AÇTIM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Taktak, sanıklardan Ümit Gürdap’ı yalnızca araç alım satımı dolayısıyla tanıdığını, aralarındaki para hareketinin bu ticari ilişkiye dayandığını söyledi. Tutuksuz sanık Türkan Demir ise ailesinden kalan arsayı satarak akrabasının Maydonoz Döner şubesine ortak olmak istediğini, ancak şubenin açılmadan kapandığını belirtti.

SEGBİS aracılığıyla bağlanan tanık Huzur Özer, KHK ile ihraç edilen bir komiser olduğunu, iş bulamayınca Tokat’ta şube açma girişiminde bulunduğunu anlattı. Özer "Bizim bir araya gelmemizde KHK’li olmamın bir alakası yoktur. Tamamen para kazanmak amaçlı bir girişimdi" dedi.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Terzi ise bir yıldır cezaevinde olduğunu, tüm işlemleri resmi yaptıklarını ve suçsuz olduğunu savundu. Cumhuriyet savcısı, tüm tutukluların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, 11 sanığın tahliyesine hükmetti.

YURT DIŞINA PARA TRANSFERİ İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şirketin örgüt iltisaklı kişiler üzerinden büyüdüğü, "referans temelli büyüme" adı verilen sistemle ortaklıkların kurulduğu belirtildi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve tape çözümlerine dayandırılan iddianamede, şubelerin örgüt üyelerinin aileleri üzerinden finanse edildiği, isim hakkı bedelinin düşük tutulmasıyla hızlı büyüme sağlandığı ifade edildi.

Şirketin resmi ve gayri resmi ortaklarının büyük kısmının KHK ile ihraç edilen asker ve polislerden oluştuğu, şubelerde örgütsel toplantılar yapıldığı ve yurt dışına para transferleri gerçekleştirildiği iddia edildi.

İddianamede, 70 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanına muhalefet" suçlarından 14 yıl 2 aydan 28 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Celse arasında birleştirilen dosyalarla sanık sayısı 73’e yükseldi.