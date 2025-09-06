Mardin'in 2 ilçesinde örtü yangını
Mardin'in Savur ilçesi kırsal Yenilmez ve İçören mahalleleri arasındaki bölge ile Yeşilli ilçesi merkez Bahçebaşı Mahallesi'nde örtü yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mardin’in Savur ilçesi kırsal Yenilmez ve İçören mahalleleri arasındaki bölge ile Yeşilli ilçesi merkez Bahçebaşı Mahallesi’nde örtü yangınları çıktı.
Çıkan örtü yangınları, karadan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin, havadan ise yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
